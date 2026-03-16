Vojenským poradcom vodcu Iránu je bývalý veliteľ Revolučných gárd
Rezáí v minulosti velil Revolučným gardám, ktoré sú označované za ideologickú zložku iránskej armády.
Autor TASR
Teherán 16. marca (TASR) - Iránsky najvyšší vodca Modžtabá Chameneí vymenoval bývalého veliteľa Zboru islamských revolučných gárd generála Mohsena Rezáího za svojho vojenského poradcu. S odvolaním sa na iránske médiá o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Rezáí (71) v minulosti velil Revolučným gardám, ktoré sú označované za ideologickú zložku iránskej armády. Neskôr zastával vysoké pozície v politickom systéme Iránu.
Modžtabá Chameneí (56) bol za najvyššieho vodcu vymenovaný začiatkom marca po smrti svojho otca ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul pri útokoch USA a Izraela 28. februára. Irán je odvtedy vo vojnovom konflikte s USA a Izraelom, ktorý sa rozšíril po celom Blízkom východe.
Za bývalého najvyššieho vodcu zastával funkciu vojenského poradcu Jahjá Rahím Safaví. Zatiaľ nie je jasné, či Safaví zostal na tomto poste aj za Modžtabu Chameneího.
V pondelok však nový najvyšší vodca uviedol, že úradníci a šéfovia štátnych inštitúcií vymenovaní jeho otcom by mali „pokračovať vo svojej práci“.
