Vojna drogových kartelov v Mexiku si zrejme vyžiadala ďalšie obete

Mexiko 7. januára (TASR) - Vozidlo s niekoľkými mŕtvymi telami našli vo štvrtok zaparkované pred radnicou v meste Zacatecas v rovnomennom štáte na severe Mexika, ktorý je zasiahnutý vojnou medzi súperiacimi drogovými kartelmi. V noci na piatok o tom informovala agentúra AFP.



Telá sa našli v športovom úžitkovom vozidle na hlavnom námestí, uviedol guvernér štátu David Monreal v správe na sociálnych sieťach. Monreal nespresnil počet nájdených tiel, ale mexické médiá informovali, že ich bolo desať. Na telách boli stopy po bití a zranenia.



O kontrolu nad trasami využívanými na pašovanie drog do Spojených štátov bojujú v štáte Zacatecas dve notoricky známe zoskupenia - kartel Sinaloa a kartel Jalisco o Guadalajara Nueva Generación (CJNG).



Štát Zacatecas zaznamenal v posledných rokoch nárast násilia. V novembri sa našli na moste a strome v meste Fresnillo našli telá šiestich obesených ľudí, čo prinútilo mexickú vládu, aby do regiónu poslala bezpečnostné posily.



AFP dodala, že odkedy mexická vláda v roku 2006 nasadila armádu do boja proti drogovým kartelom, vo vlne krviprelievania v celom Mexiku zahynulo viac ako 300.000 ľudí.