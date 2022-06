Vojna na Ukrajine má už expozíciu v kyjevskom múzeu

Na archívnej snímke z 29. mája 2022 ukrajinskí vojaci parkujú ruské bojové vozidlo v oblasti Charkova na východe Ukrajiny. Foto: TASR/AP

Pár sa bozkáva v centre Kyjeva počas 91. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v stredu 25. mája 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 8. júna (TASR) - Aj keď sa vojna na Ukrajine ešte neskončila, obyvatelia Kyjeva si môžu v miestnom múzeu prezrieť predmety nájdené v oblastiach v okolí ukrajinskej metropoly, z ktorých sa stiahla ruská armáda.Ako informovala agentúra AFP, v múzeu sa ako exponáty vystavujú rakety, balíček s denným prídelom vojenskej stravy, prilby a ďalšie predmety zanechané ruskými vojakmi v regióne severne od Kyjeva.Výstavu s názvom Ukrajina - ukrižovanie otvorili v kyjevskom Múzeu dejín Ukrajiny počas druhej svetovej vojny 8. mája. Artefakty boli zozbierané v čase od 4. apríla do 5. mája.povedal vedúci vzdelávacieho oddelenia múzea Dmytro Hajnetdinov.V sklenených vitrínach sú vystavené notesy so zápiskami i bankové karty ruských vojakov zabitých na fronte.Sú tu aj zaváraninové poháre s borščom, uvareným podľa pravidiel halal, ktoré čečenským bojovníkom dodával ich vodca Ramzan Kadyrov, oddaný stúpenec šéfa Kremľa Putina.Kurátor múzea Jurij Savčuk v rozhovore pre AFP povedal, že výstavou chceldodal.poznamenal. Dodal, že toto je aj spôsob, ako Ukrajincom, ktorí utiekli z krajiny v prvých hodinách invázie, umožniť, aby po návrate videli na vlastné oči, ako to bolo za ruskej okupácie.Okrem pasov, bankových kariet a iných osobných vecí, ktoré Rusi na fronte zabudli, je v múzeu vystavená aj zuhoľnatená kostolná kupola zavesená na strope či miestnosť reprodukujúca život v kryte, v akom sa viac ako mesiac skrývali obyvatelia mesta Hostomeľ.Na prvom poschodí múzea je kostolná brána roztrhaná šrapnelom, ktorá sa otvára do miestnosti s umeleckými dielami inšpirovanými konfliktom.Vyhorené sviečky pod vojnou zničeným obrazom Krista vzdávajú hold mŕtvym, ako aj poškodenému náboženskému dedičstvu Ukrajiny.Granát ukrytý pod hračkou na pieskovisku zasa pripomína, že milióny malých a mladých Ukrajincov prišli o detstvo a čas dospievania.Nachádza sa tu aj poškodený pamätník druhej svetovej vojny z Hostomeľa, ktorý vytvára silnú paralelu medzi oboma konfliktmi.dodala AFP.Ihor Pošyvajlo, kurátor kyjevského Múzea Majdanu, sa zasa venuje zbieraniu bežných predmetov, ktoré majú vypovedať o každodennom živote a odboji Ukrajincov počas vojny.vysvetlil pre britský denník The Guardian Pošyvajlo.Medzi jeho akvizície patrí aj známy keramický kohút. Tento predmet, ktorý - nepoškodený - hrdo trónil na kuchynskej linke v budove rozčesnutej bombami v meste Boroďanka, sa stal národným symbolom proti ruskej invázii.Tento symbol bol taký silný a mnohovravný, že reprodukciu tohto keramického džbánu od ukrajinského sochára Prokopa Bidasiuka darovali britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi počas jeho oficiálnej návštevy v Kyjeve 9. apríla.Do zbierkového fondu Múzea Majdanu pribudli aj šaty visiace v šatníku alebo stredoškolské učebnice z Boroďanky, kusy bielej látky z Buče, ktoré mali signalizovať, že ich nositeľ je neozbrojený civilista.K dnešnému dňu má Múzeum Majdanu viac ako 4000 predmetov, ktoré sú uložené na utajenom mieste. Medzi nimi sú aj Molotovove koktaily používané demonštrantmi na kyjevskom Námestí nezávislosti vo februári roku 2014.