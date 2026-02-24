Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vojna na Ukrajine podľa štúdie vyprodukovala 311 miliónov ton CO2

Autor TASR
Berlín 24. februára (TASR) - Na základe najnovších výskumov štyri roky trvajúca vojna Ruska proti Ukrajine okrem obetí, zranených a materiálnych škôd spôsobila aj tie na životnom prostredí a klíme. Od februára 2022 bolo podľa výpočtov Iniciatívy na meranie emisií skleníkových plynov spôsobených vojnou (IGGAW) v dôsledku konfliktu vyprodukovaných odhadom 311 miliónov metrických ton oxidu uhličitého. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ide približne o polovicu ročných emisií skleníkových plynov, ktoré produkuje Nemecko ako najväčšia európska ekonomika.

Viac než tretina (37 percent) emisií pochádza priamo z vojenských aktivít vrátane obrovského množstva kerozínu, ropy a nafty spaľovaného stíhačkami, vojenskými loďami a tankami, vyplýva zo štúdie.

Lesné požiare spôsobené bojmi tvoria takmer štvrtinu celkových emisií. Mnohé vypukli pozdĺž alebo v blízkosti frontovej línie a v pohraničných regiónoch.

Ukrajina žiada od Ruska kompenzáciu za škody súvisiace s klímou spôsobené vojnou s cieľom financovať environmentálne udržateľnú obnovu. Na novembrovej klimatickej konferencii COP30 v Brazílii stanovil Kyjev svoju požiadavku na 57 miliárd dolárov (približne 48,4 miliárd eur).
.

