Vojna na Ukrajine zastavila aj pokrok v boji proti tuberkulóze

Paríž 23. marca (TASR) - Kým sa Ukrajina snaží vyrovnať s bezprostrednými obeťami ruskej vojenskej invázie, existujú obavy, že vojna zničí aj jej doterajší pokrok dosiahnutý v boji proti tuberkulóze. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Ukrajina už dlho zápasí s tuberkulózou, ktorá bola pred objavením sa koronavírusu SARS CoV-2 najsmrteľnejšou infekčnou chorobou na svete a šíri sa podobným spôsobom.



Napriek tomu, že tuberkulóza sa dá diagnostikovať a za normálnych okolností aj pomerne ľahko liečiť, ročne na celom svete zabije 1,5 milióna ľudí a nakazí sa ňou viac než desať miliónov, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Ukrajina každoročne zaznamená okolo 30.000 nových prípadov TBC a má celosvetovo jednu z najvyšších mier výskytu tuberkulózy rezistentnej voči liekom (MDR-TB). Tá sa v roku 2018 vyskytla u 29 percent pacientov, spresňuje WHO.



Ukrajina však pracovala na riešení tohto problému a v uplynulých rokoch sa stala prvým štátom, ktorý vyskúšal novú tabletu proti multirezistentnej tuberkulóze MDR-TB. K tejto forme ochorenia dochádza vtedy, keď baktérie tuberkulózy nedokážu usmrtiť ani dve najsilnejšie antibiotiká, vysvetľuje AFP.



Bývalý osobitný vyslanec OSN pre boj proti HIV vo východnej Európe a strednej Ázii Michel Kazatchkine upozornil, že problémom po ruskej invázii na Ukrajinu je dostať tento liek k pacientom. "Bude to veľká zdravotnícka kríza," povedal pre AFP.



"Ukrajina zostane s absolútne skolabovaným zdravotníckym systémom... choroby ako TBC či MDR-TB sa potom skutočne rozšíria," podotkol Kazatchkine.



Experti tiež upozorňujú, že kríza na Ukrajine prebieha po pandémii COVID-19, ktorá za dva roky zablokovala pokrok v boji proti tuberkulóze. WHO už upozornila na skutočnosť, že počet úmrtí na tuberkulózu vzrástol v roku 2020 na celom svete po prvý raz za viac než desať rokov, všíma si AFP.