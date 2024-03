Vojna nie je cestou k lepšiemu svetu, upozornil pápež

Vatikán 3. marca (TASR) - Pápež František počas tradičnej modlitby Anjel Pána vo Vatikáne v nedeľu opätovne naliehavo vyzval na mier vo svete, pričom spomenul Blízky východ i Ukrajinu, informuje TASR podľa agentúry APA.



"Denne vo svojom srdci nosím utrpenie obyvateľstva v Palestíne a Izraeli v dôsledku pretrvávajúceho nepriateľstva. Tisícky mŕtvych, zranených, vyhnaných: Nesmierne ničenie spôsobuje bolesť," uviedol František davu veriacich na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.



Pápež zároveň vyzdvihol enormné dôsledky vojny na deti, "ktorých budúcnosť je ohrozená". "Domnievame sa naozaj, že sa týmto dá dosiahnuť mier? Dosť, prosím! Povedzme to všetci: Dosť, prosím! Zastavte to!" uviedol a zároveň vyzval na začatie rokovaní o okamžitom prímerí v Pásme Gazy i v celom regióne, "aby mohli byť rukojemníci oslobodení a humanitárna pomoc sa bezpečne dostala k civilnému obyvateľstvu".



"Nezabudnime ani na sužovanú Ukrajinu, kde každý deň zomiera také množstvo ľudí a panuje toľko bolesti," upozornil František.



Pápež počas modlitby Anjel Pána naliehavo vyzval aj na odzbrojenie. "Dúfam, že medzinárodné spoločenstvo vníma, že odzbrojenie je v prvom rade povinnosťou, morálnou povinnosťou, ktorú si musíme vštepiť, a vyžaduje si odvahu všetkých členov veľkej rodiny národov prejsť od rovnováhy strachu k rovnováhe dôvery," zdôraznil.



František, ktorý v uplynulých dňoch trpel prechladnutím, vyzeral byť v dobrom zdravotnom stave, konštatuje APA. V sobotu prenechal v dôsledku bronchitídy prečítanie svojho prejavu na jedného zo svojich spolupracovníkov. V stredu ho nakrátko prijali do nemocnice; malo však ísť len o plánovanú prehliadku.