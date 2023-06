Vojna podľa Zelenského spôsobuje čoraz viac škôd Rusku

Kyjev 26. júna (TASR) – Ruská útočná vojna proti Ukrajine spôsobuje čoraz viac škôd v samotnom Rusku. Uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého medzičasom vidno, že "vojna sa vracia do domovského prístavu". TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



"Čím dlhšie ruská agresia trvá, tým viac škôd spôsobuje Rusko samo sebe," povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore. Nie je jasné, či tým mal na mysli hospodárske problémy Ruska alebo krátku vzburu žoldnierskej Vagnerovej skupiny z uplynulého víkendu.



Ukrajinský líder poukázal aj na situáciu okolo Rusmi kontrolovanej Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá je najväčšou v Európe. "Pozornosť svetovej verejnosti voči existujúcej ruskej hrozbe pre Záporožskú jadrovú elektráreň je, žiaľ, stále nedostatočná," sťažoval sa Zelenskyj.



Informoval tiež o rade rozhovorov, ktoré v nedeľu viedol so zahraničnými politikmi. Okrem amerického prezidenta Joea Bidena telefonoval s kanadským premiérom Justinom Trudeauom a poľským prezidentom Andrzejom Dudom. "Pozitívne rozhovory, ktorú sú momentálne pre nás všetkých veľmi dôležité," zhodnotil.