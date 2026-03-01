< sekcia Zahraničie
Vojna rozpútaná Ruskom proti Ukrajine má dve ďalšie civilné obete
Ďalšie ruské útoky hlásili z čiernomorského prístavného mesta Odesa a z Charkova na severovýchode Ukrajiny, kde si požiar spôsobený jedným z útokov vynútil evakuáciu ubytovne.
Autor TASR
Kyjev 1. marca (TASR) - Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na nedeľu zneškodnila 110 zo 123 dronov, ktoré do útokov vyslala ruská armáda. Generálny štáb ukrajinskej armády vo svojej zvodke doplnil, že zaznamenaných bolo 13 útokov dronov v siedmich lokalitách. Trosky dronov padli na štyroch miestach. Informovali o tom britská stanica BBC a agentúra DPA, píše TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príspevku na sociálnych sieťach v nedeľu oznámil, že počas troch zimných mesiacov Rusko vypustilo na Ukrajinu viac ako 14.670 klzákových bômb, 738 rakiet a takmer 19.000 bojových dronov, pričom väčšinu z nich tvorili drony Šáhid vyvinuté Iránom.
„Ukrajinci žijú pod tisíckami ruských útokov s rôznymi typmi zbraní. Len v poslednom týždni zimy Rusko použilo proti Ukrajine viac ako 1720 útočných dronov, takmer 1300 riadených bômb a viac ako 100 rakiet rôznych typov,“ uviedol Zelenskyj.
Útok ruskej armády v Dnipropetrovskej oblasti mal v noci na nedeľu za následok jednu obeť a štyroch zranených, oznámil vedúci oblastnej vojenskej správy Olexandr Hanža. Jednu obeť hlásia aj z Brianskej oblasti na západe Ruska, kde zrejme ukrajinský dron zasiahol auto s civilistami.
Ďalšie ruské útoky hlásili z čiernomorského prístavného mesta Odesa a z Charkova na severovýchode Ukrajiny, kde si požiar spôsobený jedným z útokov vynútil evakuáciu ubytovne.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príspevku na sociálnych sieťach v nedeľu oznámil, že počas troch zimných mesiacov Rusko vypustilo na Ukrajinu viac ako 14.670 klzákových bômb, 738 rakiet a takmer 19.000 bojových dronov, pričom väčšinu z nich tvorili drony Šáhid vyvinuté Iránom.
„Ukrajinci žijú pod tisíckami ruských útokov s rôznymi typmi zbraní. Len v poslednom týždni zimy Rusko použilo proti Ukrajine viac ako 1720 útočných dronov, takmer 1300 riadených bômb a viac ako 100 rakiet rôznych typov,“ uviedol Zelenskyj.
Útok ruskej armády v Dnipropetrovskej oblasti mal v noci na nedeľu za následok jednu obeť a štyroch zranených, oznámil vedúci oblastnej vojenskej správy Olexandr Hanža. Jednu obeť hlásia aj z Brianskej oblasti na západe Ruska, kde zrejme ukrajinský dron zasiahol auto s civilistami.
Ďalšie ruské útoky hlásili z čiernomorského prístavného mesta Odesa a z Charkova na severovýchode Ukrajiny, kde si požiar spôsobený jedným z útokov vynútil evakuáciu ubytovne.