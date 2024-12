Vojna v Gaze a devastácia boli hlavnou témou na polnočnej v Betleheme

Tel Aviv/Gaza 25. decembra (TASR) - Jeruzalemský patriarcha kardinál Pierbattista Pizzaballa počas štedrovečernej homílie v Kostole sv. Kataríny v Betleheme vyjadril solidaritu s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kam zavítal krátko pred vianočnými sviatkami, aby sa stretol s tamojšou malou komunitou kresťanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



DPA dodala, že Kostol sv. Kataríny je v Betleheme v susedstve Chrámu Narodenia Pána.



"Úprimne priznávam, že tento rok je pre mňa ťažké ohlasovať radosť o Kristovom narodení vám tu a všetkým, ktorí upierajú svoj zrak na Betlehem z celého sveta," uviedol Pizzaballa. Dodal, že "chór anjelov sa zdá byť rozladený po únavnom roku plnom sĺz, krviprelievania, utrpenia, zmarených nádejí i plánov na mier a spravodlivosť." Podľa kardinála by však príbeh Ježišovho narodenia mohol trpiacim poskytnúť istú útechu.



DPA poznamenala, že slávenie Vianoc v predjordánskom Betleheme, považovanom za miesto Ježišovho narodenia, už druhý rok po sebe ovplyvňuje vojna v palestínskom Pásme Gazy. V utorok sa síce konal tradičný sprievod z Jeruzalema do Betlehema, kde však chýba zvyčajná slávnostná výzdoba i stromček na Námestí jasličiek pred Chrámom Narodenia Pána. V meste - kvôli vojne v Pásme Gazy a celkovej nestabilite v regióne - nie sú prakticky žiadni zahraniční turisti.



Pizzaballa v nedeľu ráno zavítal do farnosti Svätej rodiny v Gaze, kde sa stretol s tamojšou malou kresťanskou komunitou, ktorej príslušníci už viac ako 14 mesiacov žijú v areáli farnosti ako utečenci. Komunitu vedie farár Gabriele Romanelli.