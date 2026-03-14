Vojna v Iráne: Poškodených bolo už 56 múzeí a historických pamiatok
Americko-izraelské útoky poškodili v prvých dňoch konfliktu v iránskom hlavnom meste Teherán palác Golestán, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO.
Autor TASR
Teherán 14. marca (TASR) - Najmenej 56 múzeí a historických pamiatok na území celého Iránu bolo poškodených v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorá trvá už 15. deň, uviedlo v sobotu iránske ministerstvo pre kultúrne dedičstvo a cestovný ruch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americko-izraelské útoky poškodili v prvých dňoch konfliktu v iránskom hlavnom meste Teherán palác Golestán, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO, uviedli miestne médiá. Palácový komplex je jednou z najstarších pamiatok v iránskom hlavnom meste a kedysi slúžil ako sídlo dynastie Kádžárovcov.
Ministerstvo uviedlo, že najvyšší počet poškodených pamiatok zaznamenal práve Teherán, pričom dovedna 19 z nich utrpelo rôznu úroveň poškodenia.
Poškodené bolo aj rozsiahle svetoznáme námestie Nakš-e džahán, architektonický klenot zo 17. storočia v srdci stredoiránskeho mesta Isfahán, píše AFP.
V prístavnom meste Síráf v provincii Búšehr bolo zasiahnutých viacero domov v jeho historickej štvrti, kde sa nachádza množstvo storočných budov.
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v piatok pre AFP uviedla, že má obavy o stovky historických miest v Iráne, Izraeli a Libanone, ktoré boli poškodené alebo sú bezprostredne ohrozené vojnou.
Najnovšia vojna na Blízkom východe sa začala spoločnými americko-izraelskými útokmi na Irán v sobotu 28. februára. V prvých hodinách vojny zahynul aj najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v okolitých krajinách Perzského zálivu a Blízkeho východu.
Stanica Sky News v sobotu uviedla, že pri leteckom útoku na západoiránske mesto Ejván zahynulo v noci na sobotu dovedna šesť členov jednej rodiny vrátane šesťmesačného dieťaťa. Iránske úrady tvrdia, že od začiatku útokov zahynulo v krajine už najmenej 1230 ľudí. Sky News pripomína, že tieto tvrdenia nie je možné nezávisle overiť.
