Vojna v Sudáne si vyžiadala už osem miliónov vysídlencov

Addis Abeba 31. januára (TASR) - Počet ľudí vysídlených v dôsledku "brutálnej" vojny medzi dvoma znepriatelenými generálmi v Sudáne dosahuje už takmer osem miliónov, oznámila v stredu Organizácia Spojených národov (OSN). TASR informuje podľa agentúry AFP.



Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi, ktorý je aktuálne na návšteve Etiópie, vyzval na "naliehavú a ďalšiu podporu s cieľom naplniť ich potreby", uvádza sa vo vyhlásení jeho úradu.



V Sudáne bojuje už od apríla 2023 armáda vedená generálom Abdalom Fattáhom Burhánom proti polovojenskému zoskupeniu RSF, ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú.



Diplomatické úsilie zamerané na ukončenie vlny násilia neprinieslo želané výsledky a porušených bolo už viacero prímerí.



"Počul som príbehy o srdcervúcich stratách rodiny, priateľov, domovov i živobytia," uviedol Grandi.



Do Etiópie, jednej zo šiestich krajín susediacich so Sudánom, ktoré prijímajú tamojších utečencov, ušlo viac než 100.000 ľudí, vyplýva z odhadov OSN. Počet ľudí, ktorí od začiatku vojny prekročili hranice do Čadu, stúpol minulý týždeň nad 500.000 a každodenne ujde do Južného Sudánu v priemere 1500 ľudí, uvádza sa ďalej vo vyhlásení



"Bez ďalšej podpory darcov bude extrémne ťažké dodať nesmierne potrebnú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú," upozornil Grandi.



Vojna v Sudáne pripravila podľa odhadu organizácie Armed Conflict Location and Event Data Project už najmenej 13.000 ľudí, píše AFP.



Obe strany konfliktu sa navzájom obviňujú z vojnových zločinov vrátane ostreľovania obývaných oblastí bez rozlišovania civilných a vojenských cieľov, mučenia a svojvoľného zadržiavania civilistov.