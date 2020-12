Vojne v Sýrii tento rok podľahlo 6800 obetí, najmenej od začiatku

Bejrút 31. decembra (TASR) - Ozbrojený konflikt v Sýrii si v roku 2020 vyžiadal životy najmenej 6800 ľudí, čo je najnižšia ročná bilancia obetí od jeho začiatku pred takmer desaťročím. Uviedlo to vo štvrtok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Podľa údajov tejto organizácie, ktorá monitoruje občiansku vojnu v Sýrii pomocou rozsiahlej siete zdrojov, bolo v roku 2019 v krajine zabitých viac ako 10.000 ľudí.



Najkrvavejším počas tejto vojny bol rok 2014, keď pri nej zahynulo vyše 76.000 ľudí. Celkový počet obetí od začiatku sýrskeho konfliktu dosiahol 387.000 mŕtvych, z nich 117.000 civilistov.



Vojna v Sýrii sa začala v roku 2011 po brutálnom potlačení protivládnych protestov. V roku bola už do značnej miery utíchnutá, keď sa prímerie na severozápade krajiny dodržiavalo a pozornosť sa obrátila na zastavenie koronavírusovej pandémie.



Násilie si však vyžiada ďalšie životy každý týždeň.



Túto stredu bojovníci džihádistickej skupina Islamský štát (IS) prepadli vojakov v guvernoráte Dajr az-Zaur na východe Sýrie a zabili 37 z nich. Išlo o jeden z najkrvavejších útokov IS od konca jeho tzv. kalifátu v roku 2019.



Takmer desať rokov vojny zdevastovalo infraštruktúru Sýrie, ochromilo jej hospodárstvo a viedlo k úteku viac ako polovice jej predvojnovej populácie z domovov, buď v rámci krajiny, alebo do zahraničia.