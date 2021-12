KONIEC VOJNY A PREVRAT: Ako rok 2021 zmenil život v Afganistane

Bývalý afganský prezident Hámid Karzaj (vľavo) a vodca a spoluzakladateľ militantného hnutia Taliban mulla Abdul Gháni Baradar (druhý sprava) počas mierovej konferencie o Afganistane v Moskve 18. marca 2021. Foto: TASR/AP

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ukazuje vyhlásenie o Afganistane počas tlačovej konferencie v śidle NATO v Bruseli v stredu 14. apríla 2021. Členské krajiny NATO sa v stredu v rámci videokonferencie dohodli, že od 1. mája začnú sťahovať svojich vojakov z Afganistanu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke slávnostný nástup profesionálnych vojakov, ktorí odchádzajú plniť úlohy v rámci operácie Resolute Support v Afganistane. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na archívnej snímke z 25. júna 2021 vojenská základňa v afganskom Bagráme. Foto: TASR/AP

Bojovníci militantného hnutia Taliban hliadkujú v meste Kandahár na juhozápade Afganistanu v nedeľu 15. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) počas virtuálneho summitu vedúcich predstaviteľov krajín G7 o situácii v Afganistane, v Elyzejskom paláci 24. augusta 2021 v Paríži. Foto: TASR/AP

Bojovníci islamistického hnutia Taliban hliadkujú v kábulskej štvrti Wazír Akbar Chán 18. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Americké vojenské lietadlo vzlieta z medzinárodného letiska Hamída Karzaja v Kábule 30. augusta 2021 počas evakuácie. Foto: TASR/AP

Na snímke zverejnenej americkými jednotkami civilisti prechádzajú cez kontrolné stanovište počas evakuácie na medzinárodnom letisku Hamída Karzaja v Kábule 18. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 25. augusta 2021 obrnené vozidlá v údolí Pandžšír, severne od Kábulu. Foto: TASR/AP

Na snímke bojovník Talibanu sa pozerá na plagáty lídrov hnutia Taliban a vlajky v Kábule 25. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Afganské dievča vyzerá zo strednej dievčenskej školy v meste Herát na severozápade Afganistanu 25. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Afganské dievča vyzerá na ulicu z vchodu do domu v Kábule, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Príslušníci afganského militantného hnutia Taliban zavesili na hlavnom námestí v meste Herát na západe Afganistanu na žeriav mŕtve telo v sobotu 25. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Bojovník islamistického hnutia Taliban hliadkuje v kábulskej štvrti Wazír Akbar Chán 18. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Kábul/Brusel/Washington 25. decembra (TASR) - Pred 20 rokmi, v októbri 2001, vyslal prezident Spojených štátov George W. Bush do Afganistanu amerických vojakov ako reakciu na teroristické útoky z 11. septembra 2001. Postupne sa sformovala široká medzinárodná protiteroristická operácia. Po takmer dvadsiatich rokoch sa v lete 2021 príslušníci medzinárodných jednotiek z krajiny postupne stiahli.TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v Afganistane v roku 2021.- Americká armáda znížila počet svojich vojakov v Afganistane z približne 4500 na asi 2500.- Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyhlásil, že Aliancia nestiahne svojich vojakov z Afganistanu skôr, než nastane- Rusko, Spojené štáty, Čína a Pakistan vyzvali po rokovaniach v Moskve afganskú vládu a militantné hnutie Taliban, aby zabránili ďalšiemu násiliu a usilovali sa o mierovú dohodu.- Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že členské krajiny aliancie sa dohodli, že do 1. mája začnú sťahovať svojich vojakov z Afganistanu. NATO malo vtedy v krajine približne 10.000 vojakov, väčšina z nich bola z krajín mimo USA.- Severoatlantická aliancia začala s odsunom svojich vojakov z Afganistanu.- Skončilo sa takmer dvadsaťročné pôsobenie slovenských vojakov v Afganistane. Od roku 2002 až do júna 2021 sa v jednotlivých operáciách v Afganistane vystriedalo 4347 slovenských profesionálnych vojakov, z toho 44 žien. Počas misie zahynuli traja profesionálni vojaci.- Americký prezident Joe Biden sa stretol v Bielom dome so svojim afganským náprotivkom Ašrafom Ghaním.- Posledných 12 českých vojakov sa vrátilo z Afganistanu, kde pôsobili v rámci misie NATO. Na území Afganistanu zostala nasadená iba jednotka vojenskej polície, ktorá chráni zastupiteľské úrady a diplomatov.- Nemecko dokončilo sťahovanie svojich vojakov z Afganistanu. Od roku 2001 slúžilo v tejto krajine 150.000 príslušníkov Bundeswehru.- Spojené štáty americké odovzdali afganským silám po takmer 20 rokoch Bagrám, svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane.- Niekdajší americký prezident George W. Bush kritizoval stiahnutie jednotiek Severoatlantickej aliancie z Afganistanu. Tamojší civilisti boli podľa neho ponechaní napospas "zabíjaniu" zo strany hnutia Taliban.- Afganský prezident Ašraf Ghaní pripísal zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajine rozhodnutiu Washingtonustiahnuť vojakov z Afganistanu.- Vedúci predstavitelia Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu vyjadrili znepokojenie nad nestabilitou šíriacou sa z Afganistanu. Lídri piatich stredoázijských krajín sa stretli v letovisku Avaza na brehu Kaspického mora.- Taliban obsadil hlavné mesto Kábul a prevzal moc v krajine. Afganský prezident Ašraf Ghaní opustil Kábul a odcestoval do Tadžikistanu.- Uskutočnil sa mimoriadny virtuálny summit vedúcich predstaviteľov krajín G7 o situácii v Afganistane.- Pri dvoch samovražedných bombových útokoch v blízkosti letiska v afganskej metropole Kábul zahynulo 13 amerických vojakov a viac ako 170 civilistov. K útokom sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).- Z afganského hlavného mesta Kábul odleteli posledné lietadlá americkej armády. USA odchodom svojich vojakov ukončili najdlhšiu vojnu, akú kedy Washington viedol.Bezpečnostná rada (BR) OSN prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala militantné hnutie Taliban, aby dodržalo svoj záväzok umožniť Afgancom a cudzím štátnym príslušníkom- Spojené štáty sa 20 rokov pokúšali vnucovať Afganistanu svoje štandardy, čo viedlo iba k tragédiám a stratám, výsledok je nulový, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.- Talibanposlednú odbojnú afganskú provinciu Pandžšír, vyhlásil hovorca tohto militantného hnutia Zabihulláh Mudžáhid.- V Moskve sa konala medzinárodná konferencia o Afganistane, na ktorej sa zúčastnilo desať krajín. Okrem predstaviteľov Číny, Iránu, Indie a Pakistanu malo na nej svojich zástupcov aj hnutie Taliban.- Afganské vládne hnutie Taliban vymenovalo desiatky svojich členov na posty nových guvernérov provincií a regionálnych policajných veliteľov.- Vláda afganského hnutia Taliban zverejnila otvorený list americkému Kongresu, v ktorom vyzvala Spojené štáty, aby uvoľnili financie afganskej centrálnej banky a prispeli tak k riešeniu humanitárnej a ekonomickej krízy v krajine.- Afganské vládnuce hnutie Taliban vyzvalo miestne televízne stanice, aby prestali vysielať filmy a seriály, v ktorých vystupujú ženy-herečky.- V katarskej metropole Dauha sa uskutočnili rokovania medzi USA a radikálnym islamistickým hnutím Taliban, ktoré uchopilo moc v Afganistane.- Organizácia Spojených národov (OSN) odložila na neurčito uznanie režimu hnutia Taliban v Afganistane.- OSN uviedla, že má k dispozícii vierohodné tvrdenia o viac ako 100 usmrteniach bez súdneho konania v Afganistane, odkedy tam hnutie Taliban prevzalo v auguste moc.- Americký Kongres hlasoval za vytvorenie komisie, ktorá zhodnotí zlyhania v 20-ročnej vojne v Afganistane, ktorá sa skončila víťazstvom radikálneho hnutia Taliban.