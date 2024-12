Vojnová loď z USA zakotvila neďaleko základne s čínskymi investíciami

Phnom Pénh 16. decembra (TASR) - Americká vojnová loď USS Savannah zakotvila v pondelok v kambodžskom prístavnom meste Sihanoukville. Prístav sa nachádza len niekoľko kilometrov od námornej základne Ream, ktorej rekonštrukciu financuje Čína. Ide o prvú prítomnosť americkej vojnovej lode v krajine za posledných osem rokov. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



Kambodžské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že cieľom päťdňovej návštevy je "posilniť a rozšíriť priateľstvo (s USA) a podporiť bilaterálnu spoluprácu." Americká loď kambodžský prístav opustí v piatok.



Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Kambodžou sa už roky zhoršujú. Washington opakovane kritizoval Phnom Pénh za porušovanie ľudských a občianskych práv. USA sa tiež obávajú čínskych investícií do kambodžskej infraštruktúry, ktoré umožňovala vláda bývalého premiéra Kambodže Huna Sena.



Čína od roku 2022 financuje rekonštrukciu námornej základne Ream, ktorá sa nachádza asi 30 kilometrov od mesta Sihanoukville. Podľa Washingtonu by základňa Ream poskytla Pekingu kľúčovú strategickú pozíciu v Thajskom zálive v blízkosti sporného Juhočínskeho mora, ktoré si Čína takmer celé nárokuje.



Prvé spory ohľadom čínskych krokov na základni Ream sa objavili v roku 2019. Denník The Wall Street Journal vtedy informoval o prvom návrhu dohody, ktorý by Číne umožnil základňu využívať 30 rokov. Podľa denníka by podľa návrhu mohol Peking na základni Ream umiestniť vojenský personál, skladovať zbrane a kotviť svoje vojnové lode. The Wall Street Journal tiež uviedol, že o návrhu americké orgány vedeli, píše agentúra AP.



Kambodžskí predstavitelia opakovane popreli takúto dohodu a zdôraznili, že ústava krajiny nepovoľuje na jej území zahraničné vojenské základne. Napriek tomu čínske práce na základni Ream pokračujú.



Vyšší dôstojníci lode USS Savannah sa počas návštevy Kambodže stretnú s veliteľom základne Ream.



Kambodžský minister zahraničných vecí Prak Sokhonn s americkou veľvyslankyňou Bridgette Walkerovou minulý týždeň privítali oživenie vojenských vzťahov medzi obomi krajinami.