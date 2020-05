Vojnové lode USA sú v Barentsovom mori, po prvý raz od 80-tych rokov

Washington 5. mája (TASR) - Štyri lode Vojenského námorníctva Spojených štátov a jedna fregata britského Kráľovského vojenského námorníctva vstúpili v pondelok do vôd Barentsovho mora severne od pobrežia Ruska, kde uskutočnia arktické bezpečnostné operácie, oznámil Pentagón.



Ide o prvý prípad od polovice 80. rokov 20. storočia, čo sa povrchové plavidlá amerických námorných síl objavili v Barentsovom mori.



Akcia prichádza v čase, keď Rusko v uplynulých rokoch rozširuje svoje vojenské kapacity v Arktíde - oblasti, ktorú Moskva považuje za geostrategickú z hľadiska svojich zásob energetických surovín, obrany a potenciálne lukratívnych severných plavebných trás otvárajúcich sa následkom klimatických zmien.



O tieto trasy, ktoré by skrátili lodnú dopravu z Ázie do Európy, sa zaujíma aj Čína, ktorá sa vyhlasuje za "takmer arktický štát".



Ruské ministerstvo obrany bolo na cvičenie vopred upozornené so zámerom "vyhnúť sa zlému pochopeniu, znížiť riziko (konfliktu) a predísť neúmyselnej eskalácii (napätia)", uviedli americké námorné sily.



Ruská Severná flotila, ktorá zahŕňa nové ľadoborce i lode a ponorky na jadrový pohon, americko-britskú operáciu sleduje, uviedol ruský rezort obrany.



Medzi americkými plavidlami sú tri torpédoborce triedy Arleigh Burke a jedno podporné plavidlo. Torpédoborce sú vyzbrojené strelami s plochou dráhou letu Tomahawk a integrovaným námorným systémom protivzdušnej obrany Aegis, ktorý je projektom NATO a chráni Európu pred možnými útokmi Ruska či Iránu.



"Spojenecké a partnerské námorné sily musia zostať bojaschopné vo všetkých operačných prostrediach, aby tak zaistili pokračujúcu bezpečnosť a slobodný prístup do morí. Je to kľúčové najmä pre Arktídu, kde si náročné poveternostné podmienky vyžadujú neustálu bdelosť a výcvik," uviedlo vojnové loďstvo USA.



Správu priniesla v noci na utorok stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na tlačové agentúry Reuters a Interfax.