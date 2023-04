Vojnového veterána Bočka pochovávali za preletu stíhačiek a vrtuľníkov

Brno 4. apríla (TASR) - Príbuzní, predstavitelia českej armády, britský veľvyslanec Matthew Field a ďalší pozvaní hostia sa v utorok na brnianskom Ústrednom cintoríne rozlúčili s vojnovým veteránom Emilom Bočkom, ktorý zomrel 25. marca vo veku 100 rokov. Bol posledným žijúcim českým pilotom britského Kráľovského letectva (RAF), informuje TASR podľa správ spravodajských serverov iDNES.cz a Novinky.cz



Pohreb sa konal s vojenskými poctami vrátane preletu stíhačiek Gripen a vojenských vrtuľníkov. Do obradnej siene novinárov ani verejnosť nevpustili, priebeh pohrebu mohli sledovať na obrazovke vonku v stane.



Na pohrebe rečnil náčelník generálneho štábu českej armády Karel Řehka či kardinál Dominik Duka.



Boček sa vydal bojovať proti nacistom na Vianoce 1939. Mal vtedy 16 rokov a domov opustil bez toho, aby to oznámil rodičom. Cez Slovensko, Maďarsko, Grécko a Turecko sa dostal do Bejrútu. Tam sa nalodil do Francúzska a neskôr sa dostal do Británie, kde vstúpil do Kráľovského letectva ako mechanik. Po výcviku v Kanade začal na jeseň 1944 lietať ako sprievod bombardérov v rámci československej 310. stíhacej perute RAF.



Po vojne sa ako člen nekomunistického odboja stal v armáde nepohodlným a v roku 1946 ju na vlastnú žiadosť opustil. Pracoval potom ako mechanik či sústružník. Uznania sa mu dostalo až po roku 1989. V marci 1996 sa osobne stretol s britskou kráľovnou Alžbetou II., ktorá bola vtedy na návšteve Brna. Bol viackrát povýšený, napokon sa v roku 2019 stal armádnym generálom vo výslužbe.