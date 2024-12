Vojnový bloger: Rusko sa nachádza iba 1,5 kilometra od mesta Pokrovsk

Moskva 13. decembra (TASR) - Ruské sily sú vzdialené už len 1,5 kilometra od ukrajinského mesta Pokrovsk, uviedol v piatok popredný proruský vojnový bloger. Východoukrajinské mesto je kľúčový logistický uzol ukrajinskej armády a pred vojnou tam žilo približne 60.000 obyvateľov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ruský postup je v súčasnosti najrýchlejší od začiatku invázie vo februári 2022. Proruský bloger pôvodom z Ukrajiny Jurij Podoljak uviedol, že Rusi sú po útokoch z juhu už len 1,5 kilometra od mesta. Podľa blogera sa už v meste nachádzajú príslušníci ruských diverzných a prieskumných skupín či špeciálnych jednotiek.



Agentúra Reuters nemohla nezávisle overiť správy z bojiska. Ukrajinská armáda v uplynulých dňoch informovala, že ruské jednotky zničili alebo obsadili niekoľko ukrajinských pozícií v blízkosti mesta. Ak Kyjev stratí Pokrovsk, bol by to jeden z jeho najväčších vojenských neúspechov za posledné mesiace. Baňa v meste je jediným domácim dodávateľom koksovateľného uhlia pre ukrajinský oceliarsky priemysel.



Ruské médiá nazývajú Pokrovsk "vstupnou bránou do Donecka" a Moskva by jeho ovládnutím mohla vážne narušiť ukrajinské zásobovanie pozdĺž východného frontu. Zároveň by si zlepšila pozíciu pri útokoch na mesto Časiv Jar, ktoré leží na vyvýšenom mieste.