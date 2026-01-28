< sekcia Zahraničie
Vojnový veterán v Irkutsku zabil rukojemníčku
Ruské súdy doteraz pre trestné činy odsúdili najmenej 8000 vojnových veteránov.
Autor TASR
Moskva 28. januára (TASR) - Ruský vojnový veterán v sibírskom meste Irkutsk zabil ženu, ktorú predtým vzal ako rukojemníčku, uviedol v stredu riaditeľ ženského útulku organizácie Obereg. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.
Riaditeľ neziskovej organizácie Obereg Alexander Sobolev uviedol, že v útulku prichýlili ženu vojnového veterána a jej sedemročného syna, ktorá od muža utiekla v dôsledku domáceho násilia.
Zamestnanci organizácie o tom informovali políciu. Keď sa o tom dozvedel manžel, začal na manželku striehnuť pri útulku. Neskôr uniesol k sebe do bytu jej priateľku, ktorá bola tiež chránenou obyvateľkou útulku Obereg, informoval spravodajský kanál Baza na Telegrame.
Desiatky policajtov a záchranárov sa na mieste pokúsili vyjednať prepustenie ženy. Veterán neskôr vyšiel z bytu, aby sa vzdal polícii, a oznámil, že ženu uškrtil. Zostali po nej dve malé dcéry, uviedla Baza.
Regionálne ministerstvo vnútra a vyšetrovací výbor nevydali oficiálne tlačové správy o incidente, ale zdroj z bezpečnostných zložiek miestnemu denníku IrSiti potvrdil vraždu.
Podľa Soboleva sa úrady dopustili viacerých chýb pri riešení situácie a vyzval na jej vyšetrenie. Uviedol, že muž utiekol zo svojej vojenskej jednotky v Rostovskej oblasti.
„Ja osobne a tím Nadácie Obereg si vážime a ctíme obrancov našej vlasti... Ale už teraz som s istotou pripravený hovoriť o vážnom probléme, ktorý sa v našej spoločnosti vynára. Psychopati, násilníci a vrahovia, ktorí využívajú svoju účasť v SVO ako zásterku, pravidelne páchajú hrozné činy s pocitom, že im to prejde,“ uviedol Sobolev v príspevku na sociálnych sieťach. Skratkou SVO (Špeciálna vojenská operácia) sa v Rusku oficiálne označuje vojna na Ukrajine.
Ruské súdy doteraz pre trestné činy odsúdili najmenej 8000 vojnových veteránov. Takmer 900 bolo obvinených z násilných trestných činov, pri ktorých zomrelo 423 ľudí vrátane 52 obetí domáceho násilia, uvádza exilový web Novaja Gazeta Europe.
