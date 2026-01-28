Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Zahraničie

Vojnový veterán v Irkutsku zabil rukojemníčku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Ruské súdy doteraz pre trestné činy odsúdili najmenej 8000 vojnových veteránov.

Autor TASR
Moskva 28. januára (TASR) - Ruský vojnový veterán v sibírskom meste Irkutsk zabil ženu, ktorú predtým vzal ako rukojemníčku, uviedol v stredu riaditeľ ženského útulku organizácie Obereg. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.

Riaditeľ neziskovej organizácie Obereg Alexander Sobolev uviedol, že v útulku prichýlili ženu vojnového veterána a jej sedemročného syna, ktorá od muža utiekla v dôsledku domáceho násilia.

Zamestnanci organizácie o tom informovali políciu. Keď sa o tom dozvedel manžel, začal na manželku striehnuť pri útulku. Neskôr uniesol k sebe do bytu jej priateľku, ktorá bola tiež chránenou obyvateľkou útulku Obereg, informoval spravodajský kanál Baza na Telegrame.

Desiatky policajtov a záchranárov sa na mieste pokúsili vyjednať prepustenie ženy. Veterán neskôr vyšiel z bytu, aby sa vzdal polícii, a oznámil, že ženu uškrtil. Zostali po nej dve malé dcéry, uviedla Baza.

Regionálne ministerstvo vnútra a vyšetrovací výbor nevydali oficiálne tlačové správy o incidente, ale zdroj z bezpečnostných zložiek miestnemu denníku IrSiti potvrdil vraždu.

Podľa Soboleva sa úrady dopustili viacerých chýb pri riešení situácie a vyzval na jej vyšetrenie. Uviedol, že muž utiekol zo svojej vojenskej jednotky v Rostovskej oblasti.

„Ja osobne a tím Nadácie Obereg si vážime a ctíme obrancov našej vlasti... Ale už teraz som s istotou pripravený hovoriť o vážnom probléme, ktorý sa v našej spoločnosti vynára. Psychopati, násilníci a vrahovia, ktorí využívajú svoju účasť v SVO ako zásterku, pravidelne páchajú hrozné činy s pocitom, že im to prejde,“ uviedol Sobolev v príspevku na sociálnych sieťach. Skratkou SVO (Špeciálna vojenská operácia) sa v Rusku oficiálne označuje vojna na Ukrajine.

Ruské súdy doteraz pre trestné činy odsúdili najmenej 8000 vojnových veteránov. Takmer 900 bolo obvinených z násilných trestných činov, pri ktorých zomrelo 423 ľudí vrátane 52 obetí domáceho násilia, uvádza exilový web Novaja Gazeta Europe.
.

Neprehliadnite

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad