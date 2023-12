Vojny na Ukrajine a v Pásme Gazy majú nepriaznivý vplyv aj na oslavy

Sydney/Vatikán/Tokio/New York 31. decembra (TASR) - Prebiehajúce vojny na Ukrajine a v palestínskom Pásme Gazy majú nepriaznivý vplyv aj na silvestrovské a novoročné oslavy. V mnohých mestách zavádzajú v nedeľu dodatočné bezpečnostné opatrenia a na niektorých miestach úplne zrušili silvestrovské akcie. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AP.



Po celom austrálskom meste Sydney nasadili v nedeľu viac policajtov, než kedykoľvek predtým. Nábrežie sa totiž stalo dejiskom emotívnych propalestínskych protestov po tom, čo budovu Opery v Sydney vysvietili vo farbách izraelskej vlajky v reakcii na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, ktorý spustil vojnu.



Vo Vatikáne pápež František spomínal na rok 2023 ako na rok poznačený vojnovým utrpením. Počas svojho tradičného nedeľného požehnania z okna Apoštolského paláca s výhľadom na Námestie svätého Petra sa modlil za "mučených Ukrajincov, palestínskych a izraelských obyvateľov, za sudánsky ľud a mnohých ďalších".



"Majme na konci roka odvahu spýtať sa samých seba, koľko ľudských životov bolo zničených v ozbrojených konfliktoch, koľko bolo mŕtvych a koľko skazy, koľko utrpenia, koľko núdze a chudoby," povedal František. "Nech má záujem o tieto konflikty ktokoľvek, mal by počúvať hlas svedomia," dodal.



Po celom Japonsku zneli zvony a ľudia sa zhromaždili vo svätyniach a chrámoch, aby tam privítali nový rok. V chráme Cukidži v Tokiu dostávali návštevníci zdarma horúce mlieko a kukuricovú polievku, keď čakali v rade, aby mohli udrieť na veľký zvon. A pred veľkolepým oltárom sa konal organový koncert.



Predstavitelia a organizátori osláv v New Yorku uviedli, že sú pripravení posilniť bezpečnosť desaťtisícov ľudí, ktorí podľa očakávania v nedeľu zaplavia námestie Times Square uprostred štvrte Manhattan.



Starosta New Yorku Eric Adams povedal, že pred tohtoročnou silvestrovskou a novoročnou párty nie sú známe "žiadne konkrétne hrozby". Vystupovať budú naživo hudobníci Flo Rida, Megan Thee Stallion či LL Cool J. Organizátori predpokladajú, že osobne príde na oslavy toľko ľudí, ako v predcovidových časoch.



Newyorská polícia informovala, že vzhľadom na takmer každodenné protesty vyvolané vojnou Izraela proti palestínskemu hnutiu Hamas rozšíri bezpečnostný okruh okolo párty a vytvorí "nárazníkovú zónu", ktorá umožní presmerovať prípadné demonštrácie inde.



Predstavitelia tiež plánujú monitorovať každý prípadný protest dronmi, vyhlásil starosta. "Budeme tam aj s našimi psami, na konských chrbtoch, v našich vrtuľníkoch, na našich člnoch," spresnil Adams.