Domov dôchodcov v Budapešti, kde zomrelo osem ľudí, dezinfikuje vojsko

Budapešť 12. apríla (TASR) - Príslušníci maďarskej armády v chemických ochranných odevoch začali v nedeľu dopoludnia dezinfikovať domov dôchodcov v Budapešti na Peštianskej ceste, kde v sobotu počet potvrdených infikovaných na nový druh koronavírusu dosiahol 198, a kde chorobe COVID-19 podľahlo už osem seniorov. Informoval o tom spravodajský server 24.hu.



O zásahu vojakov v sociálnom zariadení, ktoré je s kapacitou 544 lôžok a 200-členným personálom najväčším zariadením svojho druhu v hlavnom meste, zverejnila armáda fotografie na svojej internetovej stránke.



Domov, ktorý v piatok osobne navštívila šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová, v sobotu úplne vyprázdnili. Jeho obyvateľov previezli do Korányiho celoštátneho pneumologického ústavu. Müllerová nariadila epidemiologickú kontrolu vo všetkých domovoch dôchodcov v krajine.



V domovoch seniorov prevádzkovaných samosprávami budapeštianskych obvodov začal magistrát z vlastných zdrojov s testovaním zamestnancov a klientov po tom, ako príslušný vládny úrad s pôsobnosťou pre hlavné mesto v liste uviedol, že nie je dôvod testovať pacientov, keď ich posielajú z jednej inštitúcie do druhej.



Na základe tohto dokumentu nemocnice odmietli preverovať stav seniorov pri návrate po zotavení do sociálnych zariadení. Nákaza sa objavila aj v domove dôchodcov v VI. budapeštianskom obvode.