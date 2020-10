Vojtěch Filip po 15 rokoch končí ako šéf komunistov

Praha 9. októbra (TASR) - Dlhoročný šéf Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip oznámil, že už nebude opäť kandidovať na post jej predsedu. So svojím rozhodnutím v piatok oboznámil členov straníckeho výkonného výboru, informoval server Novinky.cz.



"Oznámil som, že už na zjazde komunistov nebudem kandidovať," povedal Filip novinárom. Voľba nového predsedu sa bude konať 28. novembra, o funkciu sa by sa malo uchádzať až 11 kandidátov.



Filip a ďalší členovia vedenia KSČM dali na piatkovom zasadnutí výkonného výboru k dispozícii svoje funkcie. Reagovali tak na volebný debakel svojej strany v nedávnych krajských voľbách, v ktorých komunisti celkovo získali len necelých päť percent hlasov.



Samotný Filip však zdôraznil, že jeho rozhodnutie opäť nekandidovať na predsednícku funkciu ovplyvnil jeho zdravotný stav. V apríli tohto roku totiž prekonal infarkt.



Odchádzajúci šéf komunistov sa mieni po odchode z vedenia KSČM venovať advokácii, svojej strane je však pripravený naďalej pomáhať, ak to bude potrebné.



Podľa informácií denníka Právo viacerí členovia výkonného výboru KSČM v piatok žiadali, aby Filip a ďalší vedúci činitelia odstúpili okamžite, a nie až na novembrovom zjazde. Požadovali tiež, aby KSČM ukončila podporu súčasnej vlády premiér Andreja Babiša.



"Hráme pre Babiša úlohu užitočného idiota. My sme mu získali (volebné) hlasy," vyhlásila dlhoročná šéfka pražskej organizácie KSČM Marta Semelová.



Komunisti v krajských voľbách uspeli len v štyroch krajoch a získali len trinásť mandátov. Oproti predchádzajúcim voľbám prišli o 73 poslancov krajských zastupiteľstiev. Absolútnym víťazom volieb sa stalo hnutie ANO premiéra Andreja Babiša, má však problémy s koaličným potenciálom.