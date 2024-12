Vojvodinskí Slováci si zachovávajú tradíciu decembrových sviatkov

Báčsky Petrovec 6. decembra (TASR) – Vojvodinskí Slováci si dodnes zachovávajú zvyky a tradície späté s decembrovými sviatkami. Každoročne sa oslavuje aj Mikuláš, informuje spravodajca TASR.



Etnológ Marián Pavlov v kontexte sviatkov a tradícií konštatuje, že niektoré početné pozostatky zvykov z minulosti v rôznych formách pretrvávajú dodnes. "V súčasnosti, v 21. storočí, máme rôzne pozostatky starších období. Naše prostredie (slovenské obce vo Vojvodine) je prevažne rurálne a agrárne, čo bolo zvlášť vidno ešte pred takými štyridsiatimi rokmi. Keď sa blížila zima, jesenné obdobie bolo určené na zabezpečenie prosperity. U nás sú jedným z takých špecifík priadky. Počas roka sa pripravila konopa, bylina sa spracovala na vlákna a keď prišlo obdobie zimy, začalo sa priasť," uvádza etnológ.



Sviatok svätého Mikuláša si pripomínajú obyvatelia vo všetkých vojvodinských obciach. "Ešte stále chodievajú Mikulášovia a Lucky. Keď som bola malá, prichádzali hlavne, keď bola zabíjačka... Vyľakali sme sa a skryli sa pod stôl, no našli nás tam. Potom sme sa modlili a Mikulášovia nám darovali orechy," spomína si Katarína Kolárová z obce Lug.



Mikulášovia a Lucky mladých navštevovali aj pri príležitosti tzv. priadok. "Keď sme boli dievky, chodievali sme na priadky. Tam nás našli predovšetkým Lucky. Povypínali svetlo, potom vystrájali. Bolo veselšie. Dnes to už nie je také veľmi rozšírené. V súčasnosti sa ešte deti 'vyzdobia' a chodia po dedine, dospelí už nie," dodáva Kolárová.



Mikuláš tradične obdarováva sladkosťami deti. "Teraz je to viac preferované, v minulosti to bolo symbolicky. Nebolo toľko sladkostí. Deti boli spokojné s jablkami, medovníkmi či orechmi. Mikuláš bol vždy pozitívnou postavou a tak je aj vnímaný. Pričom Lucia... mala ochrannú funkciu," uzatvára etnológ.