Vojvodinskí Slováci si zachovávajú zvyky aj na Luciu

Lug 13. decembra (TASR) - S blížiacimi sa Vianocami si vojvodinskí Slováci pripomínajú zvyky aj na Luciu. Jedným zo špecifík je, podľa etnológa Mariana Pavlovova, výroba Luciinej stoličky. Pre TASR uviedol, že sa tento zvyk eviduje v rôznych slovenských obciach vo Vojvodine, informuje spravodajca.



"Vo výskumoch som zaznamenal, že ešte v 80. rokoch bola aktívna výroba Luckinej stoličky. Je to špecifická vec a magický prostriedok, ktorý slúžil na to, aby sa na Kračún (Vianoce) mohli vidieť strigy. Zaujímavé je to, že sa stolička robí každý deň od Lucky po Vianoce jedným seknutím do dreva. Verilo sa, že keď si na nej niekto posedí na križovatke ciest alebo pred kostolom, dokázal rozoznať, ktorá žena je bosorka či striga," vysvetľuje etnológ.



Podľa jeho slov sa táto tradícia v minulosti dodržiavala v početných vojvodinských obciach, v ktorých žijú Slováci - v Selenči, v Kulpíne v Báčskej Palanke, Starej Pazove, Vojlovici a v Kovačici.



Ďalej zdôraznil, že ľudia mali vo zvyku sledovať obdobie od Lucie do Vianoc. "Ľudia tým 12 dňom v rôznych aspektoch pridávali význam," uzavrel etnológ Pavlov.