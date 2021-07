Vojvodkyňa Kate je po kontakte s nakazenou osobou v domácej izolácii

Londýn 5. júla (TASR) - Manželka princa Williama Kate, vojvodkyňa z Cambridgea, je v domácej izolácii po tom, ako minulý týždeň prišla do kontaktu s osobou nakazenou koronavírusovou infekciou SARS-CoV-2, informovala v pondelok agentúra DPA.



"Minulý týždeň prišla vojvodkyňa z Cambridgea do kontaktu s niekým, kto bol neskôr pozitívne testovaný na COVID-19. Jej kráľovská výsosť síce nemá príznaky, ale dodržiava všetky vládou stanovené opatrenia a je v domácej izolácii," píše sa vo vyhlásení Kensingtonského paláca.



V domácej izolácii by podľa štátnych nariadení mala zostať desať dní.



Kate sa v nedeľu mala zúčastniť spolu so svojím manželom princom Williamom na oslavách 73. výročia založenia britskej Národnej zdravotnej služby (NHS). Vojvodkyňa z Cambridgea sa naposledy na verejnosti objavila v piatok, keď navštívila tenisový turnaj vo Wimbledone.



Koronavírusové ochorenie zatiaľ prekonali dvaja členovia britskej kráľovskej rodiny. Vlani na jar približne v rovnakom čase to boli princ William a jeho otec princ Charles.