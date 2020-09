Vojvodkyňa Meghan neuspela v súvislosti so žalobou voči Mail on Sunday

Londýn 29. septembra (TASR) - Vojvodkyňa zo Sussexu Meghan neuspela v utorok na súde v súvislosti so svojou žalobou voči britským novinám Mail on Sunday, informovala agentúra Reuters. Súd v Londýne rozhodol, že noviny môžu pred budúcoročným súdnym procesom pozmeniť svoje vyjadrenie k prípadu.



Meghan Markleová - manželka britského princa Harryho - zažalovala mediálnu skupinu Associated Newspapers za to, že Mail on Sunday minulý rok nelegálne zverejnil časti súkromného listu, ktorý Meghan napísala svojmu otcovi. Associated Newspapers je vydavateľom Mail on Sunday.



Associated Newspapers minulý týždeň požiadala o povolenie zmeniť svoje pôvodné vyjadrenie k prípadu. Meghan a Harry podľa mediálnej skupiny spolupracovali s autormi biografie, ktorá bola zverejnená v auguste tohto roka, uvádza na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Právny zástupca Associated Newspapers podľa Sky News povedal, že chcel zmeniť vyjadrenie s cieľom uviesť, že Meghan autorom knihy priamo alebo nepriamo poskytla informácie o liste.



Markleovej právnici tvrdia, že pár s autormi knihy nespolupracoval a neposkytol im ani rozhovor alebo fotografie.



Rozhodnutie súdu znamená, že Mail on Sunday bude môcť v rámci obhajoby využiť knihu, píše Sky News.