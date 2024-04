Vojvodkyňa z Edinburghu Sophie navštívila Ukrajinu

Kyjev 30. apríla (TASR) - Vojvodkyňa z Edinburghu Sophie sa stala prvou členkou britskej kráľovskej rodiny, ktorá od začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022 navštívila Ukrajinu, oznámil v pondelok Londýn. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Britské ministerstvo zahraničných vecí spresnilo, že Sophie sa počas pondelkovej návštevy Ukrajiny stretla s obeťami, ktoré prežili sexuálne násilie a mučenie, ako aj s vysídlenými ženami a deťmi, ktoré boli deportované do Ruska a následne vrátené do vlasti.



"Dozvedela som sa viac o situácii vo všetkých jej realitách. Čo je, samozrejme, smutné," povedala Sophie v prejave počas recepcie v rezidencii britského veľvyslanca.



"Ľudská cena vojny je veľmi skutočná a viem, že každý tu to nesmierne intenzívne pociťuje... Je pravda, že ženy a dievčatá platia najvyššiu ľudskú cenu," dodala s tým, že znásilňovanie sa využíva ako vojnová zbraň, na ponižovanie a deštrukciu a" musíme sa zlepšiť v snahe zabrániť tomu, aby sa to dialo".



Ruská armáda je na Ukrajine obviňovaná z množstva incidentov spojených so znásilňovaním a sexuálnym násilím, píše AFP.



Vojvodkyňa tiež vyjadrila úctu civilným obetiam, ktoré pred dvoma rokmi zahynuli počas krvavej ruskej okupácie mesta Buča neďaleko ukrajinskej metropoly Kyjev. Stretla sa tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho manželkou Olenou, aby vyjadrila svoju podporu obetiam, ktoré prežili sexuálne násilie.



Sophie je manželkou britského princa Edwarda, najmladšieho syna zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II.