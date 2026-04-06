Vojvodkyňa zo Sussexu, zdieľala, ako Archie a Lilibet slávia Veľkú noc
V klipoch na Instagrame deti hľadajú veľkonočné vajíčka, kreslia na ne, kŕmia sliepky a užívajú si sviatok.
Autor TASR
Londýn 6. apríla (TASR) - Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu, zdieľala nové videá princa Archieho a princeznej Lilibet, ako oslavujú Veľkú noc v záhrade pri ich domove v Montecito v Kalifornii. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
V Anglicku sa princ William a princezná Kate a ich deti prvýkrát zúčastnili na tradičnej veľkonočnej bohoslužbe, odkedy Kate diagnostikovali rakovinu. V nedeľu sa pripojili ku kráľovi Karolovi III. a kráľovnej Camille v kaplnke sv. Juraja na hrade Windsor spolu so svojimi deťmi, princom Georgeom, princeznou Charlotte a princom Louisom.
Meghanin veľkonočný príspevok prichádza pred plánovanou cestou do Austrálie koncom tohto mesiaca. Hovorca páru uviedol: „Princ Harry a Meghan... navštívia Austráliu, aby sa zúčastnili na viacerých súkromných, obchodných a filantropických podujatiach.“
V roku 2020 sa pár vzdal aktívnej úlohy v kráľovskej rodine a spolu s deťmi žijú súkromný život mimo oficiálnych kráľovských povinností.
