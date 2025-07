Vokálek: Dánsko preberá EÚ s dôrazom na súdržnosť a kompromisy

Bratislava/Praha 2. júla (TASR) - Dánsko od utorka prevzalo šesťmesačné predsedníctvo v Rade Európskej únie. Výkonný riaditeľ Inštitútu pre európsku politiku Europeum v Prahe Martin Vokálek očakáva od Kodane silný dôraz na prepojenie bezpečnostnej, klimatickej a hospodárskej agendy. Táto kombinácia je podľa neho kľúčová pre udržanie konkurencieschopnosti Európy v dynamicky sa meniacom globálnom prostredí, informuje TASR.



„Dánsko je členom EÚ od roku 1973, má veľmi silnú takzvanú soft power a skúsený diplomatický aparát v Bruseli, takže by malo byť schopné dobre hľadať zhodu medzi členskými štátmi,“ skonštatoval v rozhovore pre TASR analytik.



Podľa neho to bude zásadné najmä v oblasti klimatických cieľov. Pre Dánsko sú prioritou, no viaceré krajiny volajú po ich revízii alebo spomalení. Zdôraznil, že pre predsedníctvo bude kľúčová schopnosť vyvážiť ambície s realizmom, teda presadzovať zelenú transformáciu bez ohrozenia priemyslu a ekonomickej odolnosti.



Vokálek vníma Dánskom stanovené priority za veľmi aktuálne a dobre zacielené. Bezpečnosť, zelená transformácia a konkurencieschopnosť sú podľa neho vzájomne prepojené. „Posilňovanie obranných kapacít a podpora Ukrajiny sú nevyhnutné pre stabilitu, zatiaľ čo investície do zelených technológií a modernizácia legislatívy majú potenciál urobiť európske hospodárstvo odolnejším a silnejším,“ spresnil.



Kodaň podľa jeho slov kladie dôraz na vnútornú súdržnosť Únie, hľadanie kompromisov medzi členskými štátmi, znižovanie byrokracie a podporu reforiem, ktoré EÚ umožnia lepšie vzdorovať súčasným a budúcim výzvam vrátane hybridných hrozieb, energetickej bezpečnosti a migrácie.



Dánsko prebralo predsedníctvo od Poľska, ktoré túto úlohu zastávalo do 1. januára do 30. júna. „Poľské predsedníctvo bolo veľmi aktívne a jednoznačne orientované na bezpečnosť a obranu. Počas jeho predsedníctva sa podarilo schváliť investičný balík SAFE v hodnote 150 miliárd eur a iniciatívu ReArm Europe, čím EÚ otvorila cestu k posilneniu európskych obranných kapacít a sebestačnosti,“ priblížil Vokálek.



Varšava v týchto oblastiach podľa neho dobre zladila svoje kroky s prípravami na minulotýždňový summit NATO v Haagu, kde sa intenzívne riešil európsky príspevok k transatlantickej obrane. „Celkovo sa Poľsku podarilo nastaviť silný bezpečnostný rámec a posunúť EÚ smerom k robustnejšej geopolitickej úlohe, ktorá je nevyhnutná v období aktuálnych výziev, ktorým EÚ vzdoruje,“ doplnil.



Okrem naplnenia kľúčových priorít sa Poľsku podľa analytika podarilo posunúť dopredu energetickú nezávislosť na Rusku a presadiť nový kyberbezpečnostný rámec Únie. „Na druhú stranu sa Poľsku nepodarilo vybudovať stopercentnú jednotu medzi členskými štátmi, najmä v otázkach migrácie a sankcií proti Rusku,“ a teda aj prijať 18. sankčný balík, ktorý blokuje SR.



Niektoré návrhy tak zostali na úrovni politických prehlásení a čakajú na dokončenie v nasledujúcom období. Napriek tomu hodnotí Vokálek poľské predsedníctvo ako úspešné.