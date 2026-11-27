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Vokálek:Rozdiely medzi krajinami EÚ pri rozpočte nepríjemne prekvapili
Bez výraznejšieho posunu zostáva aj otázka nových vlastných zdrojov, ktorými chce EÚ financovať budúci rozpočet na roky 2028 až 2034.
Autor TASR
Brusel/Bratislava 27. novembra (TASR) - Pozície členských štátov Európskej únie sú v rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte stále výrazne vzdialené, najmä pokiaľ ide o jeho priority a financovanie. Najbližšie ku kompromisu sú krajiny v otázke celkovej výšky rozpočtu, no spory o peniaze na kohéznu politiku, poľnohospodárstvo, obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť pretrvávajú. Dohoda do konca roka je možná, rokovania však budú náročné. Pre TASR to v piatok po mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli povedal Martin Vokálek z Inštitútu pre európsku politiku Europeum.
„Nikto nečakal, že sa lídri dohodnú už na tomto summite. Nepríjemne však prekvapilo, ako ďaleko od seba sú ich pozície naďalej vo všetkých troch kľúčových oblastiach,“ uviedol Vokálek.
Najväčšie rozpory sa podľa neho týkajú rozdelenia peňazí medzi tradičné oblasti, ako sú kohézna politika a poľnohospodárstvo, a nové priority, predovšetkým bezpečnosť, obranu a konkurencieschopnosť.
„Pre Česko aj Slovensko to bude dlhodobo bolieť tak či tak. Buď dostaneme menej peňazí na regióny, alebo menej na bezpečnosť, inovácie a nové financovanie s vysokou pridanou hodnotou, ktoré naše ekonomiky toľko potrebujú,“ poznamenal český analytik.
Predpokladá, že výraznejšie škrty by mohli zasiahnuť práve druhú skupinu priorít. „To síce bude aktuálne menej bolieť slovenského premiéra Roberta Fica a českého premiéra Andreja Babiša, ale dlhodobo to bude mrzieť nás všetkých,“ doplnil.
Bez výraznejšieho posunu zostáva aj otázka nových vlastných zdrojov, ktorými chce EÚ financovať budúci rozpočet na roky 2028 až 2034. Vokálek poukázal na reakciu prítomných v sále počas tlačovej konferencie predsedu Európskej rady Antónia Costu. „Bolo výpovedné, že keď Costa povedal, že sa na nich (nových zdrojoch) bude ďalej pracovať, v sále sa ozval smiech. Reálne sa tu zatiaľ nepohlo nič,“ zhodnotil.
Analytik rozumie tomu, prečo Costa pri hľadaní kompromisu zvolil vo štvrtok rokovania v menších skupinách. „Keď sú štáty takto rozdelené, je potrebné hľadať aj netradičné cesty ku kompromisu,“ uviedol. Jeho postup však sa nestretol s pochopením. Skupina „šetrných“ krajín v tom podľa neho videla snahu rozdeliť ju a ďalšie rokovania v menších skupinách odmietla.
„Costovej pozícii ani autorite to rozhodne nepomohlo. A slabší vyjednávač znamená, že hľadanie celkového kompromisu bude ešte ťažšie, takže to nakoniec nepomôže nikomu,“ poznamenal analytik.
Pozitívny výsledok menších rokovaní sa podľa jeho slov mohol prejaviť pri konkrétnych témach. Ich obsah však nie je známy. „Je možné, že ostatné štáty premiérom Ficovi a Babišovi, ktorí rokovali v odlišných skupinách, dokázali lepšie vysvetliť fungovanie pôžičky Ukrajine,“ tvrdí Vokálek. Vysvetlil, že jej istinu by nemali splácať daňoví poplatníci, ale Rusko v rámci reparácií. V prípade, že by ich Moskva neplatila, v zálohe zostávajú zmrazené ruské aktíva. Podľa jeho slov sa mohlo hovoriť aj o dôležitosti udržania Ukrajiny pre celú Európu, osobitne pre Slovensko, ktoré s ňou má spoločnú hranicu.
Vokálek predpokladá, že rokovania o rozpočte aj o financovaní Ukrajiny v roku 2027 budú ešte náročné a dlhé. Riadny summit v Bruseli naplánovaný na 17. a 18. decembra by sa mohol podľa neho natiahnuť až do víkendu.
„Do Vianoc to bude divoká jazda,“ vyhlásil Vokálek. Dohodu do konca roka považuje za o niečo pravdepodobnejšiu než neúspech rokovaní. Myslí si, že členské štáty by mohli nájsť kompromis o celkovej podobe rozpočtu, s ktorým nebude spokojný nikto, no každý ho dokáže obhájiť vo svojej krajine.
Otázkou zostáva, ako sa do ďalších rokovaní zapojí Európska komisia. Vokálek zároveň upozornil na Európsky parlament, bez ktorého súhlasu rozpočet neprejde a ktorý už teraz považuje sumu v Costovom návrhu za príliš nízku.
Ak sa však rokovania presunú do budúceho roka, hľadanie kompromisu bude podľa neho mimoriadne náročné a takýto scenár by mohol negatívne ovplyvniť nielen celkovú veľkosť rozpočtu, ale aj financovanie poľnohospodárstva, kohéznej politiky a nových priorít. „A nielenže budú všetci nespokojní, ale je celkom možné, že budeme aj všetci nešťastní,“ uzavrel Vokálek.
„Nikto nečakal, že sa lídri dohodnú už na tomto summite. Nepríjemne však prekvapilo, ako ďaleko od seba sú ich pozície naďalej vo všetkých troch kľúčových oblastiach,“ uviedol Vokálek.
Najväčšie rozpory sa podľa neho týkajú rozdelenia peňazí medzi tradičné oblasti, ako sú kohézna politika a poľnohospodárstvo, a nové priority, predovšetkým bezpečnosť, obranu a konkurencieschopnosť.
„Pre Česko aj Slovensko to bude dlhodobo bolieť tak či tak. Buď dostaneme menej peňazí na regióny, alebo menej na bezpečnosť, inovácie a nové financovanie s vysokou pridanou hodnotou, ktoré naše ekonomiky toľko potrebujú,“ poznamenal český analytik.
Predpokladá, že výraznejšie škrty by mohli zasiahnuť práve druhú skupinu priorít. „To síce bude aktuálne menej bolieť slovenského premiéra Roberta Fica a českého premiéra Andreja Babiša, ale dlhodobo to bude mrzieť nás všetkých,“ doplnil.
Bez výraznejšieho posunu zostáva aj otázka nových vlastných zdrojov, ktorými chce EÚ financovať budúci rozpočet na roky 2028 až 2034. Vokálek poukázal na reakciu prítomných v sále počas tlačovej konferencie predsedu Európskej rady Antónia Costu. „Bolo výpovedné, že keď Costa povedal, že sa na nich (nových zdrojoch) bude ďalej pracovať, v sále sa ozval smiech. Reálne sa tu zatiaľ nepohlo nič,“ zhodnotil.
Analytik rozumie tomu, prečo Costa pri hľadaní kompromisu zvolil vo štvrtok rokovania v menších skupinách. „Keď sú štáty takto rozdelené, je potrebné hľadať aj netradičné cesty ku kompromisu,“ uviedol. Jeho postup však sa nestretol s pochopením. Skupina „šetrných“ krajín v tom podľa neho videla snahu rozdeliť ju a ďalšie rokovania v menších skupinách odmietla.
„Costovej pozícii ani autorite to rozhodne nepomohlo. A slabší vyjednávač znamená, že hľadanie celkového kompromisu bude ešte ťažšie, takže to nakoniec nepomôže nikomu,“ poznamenal analytik.
Pozitívny výsledok menších rokovaní sa podľa jeho slov mohol prejaviť pri konkrétnych témach. Ich obsah však nie je známy. „Je možné, že ostatné štáty premiérom Ficovi a Babišovi, ktorí rokovali v odlišných skupinách, dokázali lepšie vysvetliť fungovanie pôžičky Ukrajine,“ tvrdí Vokálek. Vysvetlil, že jej istinu by nemali splácať daňoví poplatníci, ale Rusko v rámci reparácií. V prípade, že by ich Moskva neplatila, v zálohe zostávajú zmrazené ruské aktíva. Podľa jeho slov sa mohlo hovoriť aj o dôležitosti udržania Ukrajiny pre celú Európu, osobitne pre Slovensko, ktoré s ňou má spoločnú hranicu.
Vokálek predpokladá, že rokovania o rozpočte aj o financovaní Ukrajiny v roku 2027 budú ešte náročné a dlhé. Riadny summit v Bruseli naplánovaný na 17. a 18. decembra by sa mohol podľa neho natiahnuť až do víkendu.
„Do Vianoc to bude divoká jazda,“ vyhlásil Vokálek. Dohodu do konca roka považuje za o niečo pravdepodobnejšiu než neúspech rokovaní. Myslí si, že členské štáty by mohli nájsť kompromis o celkovej podobe rozpočtu, s ktorým nebude spokojný nikto, no každý ho dokáže obhájiť vo svojej krajine.
Otázkou zostáva, ako sa do ďalších rokovaní zapojí Európska komisia. Vokálek zároveň upozornil na Európsky parlament, bez ktorého súhlasu rozpočet neprejde a ktorý už teraz považuje sumu v Costovom návrhu za príliš nízku.
Ak sa však rokovania presunú do budúceho roka, hľadanie kompromisu bude podľa neho mimoriadne náročné a takýto scenár by mohol negatívne ovplyvniť nielen celkovú veľkosť rozpočtu, ale aj financovanie poľnohospodárstva, kohéznej politiky a nových priorít. „A nielenže budú všetci nespokojní, ale je celkom možné, že budeme aj všetci nešťastní,“ uzavrel Vokálek.