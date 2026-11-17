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Voľba lídra Medzinárodnej organizácie frankofónie sa odkladá o rok
Francúzsky prezidentský úrad odklad rozhodnutia privítal.
Autor TASR
Siem Reap 16. novembra (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron odcestoval v pondelok zo summitu Medzinárodnej organizácie frankofónie (OIF) v Kambodži bez jasnej dohody o jej budúcom vedení. Členské štáty sa po niekoľkých dňoch rokovaní dohodli, že súčasná generálna tajomníčka OIF - Louise Mushikiwabový z Rwandy - zostane vo funkcii ešte jeden rok. Potom ju vystrieda nový líder. Informovala o tom agentúra AP.
Proti kandidatúre Mushikiwabovej, ktorá sa uchádzala o tretie funkčné obdobie, sa postavila Konžská demokratická republika (KDR) hroziaca dokonca odchodom z OIF. Prípadné vystúpenie KDR, ktorá má viac ako 110 miliónov obyvateľov, by pre frankofónne spoločenstvo znamenalo výraznú stratu.
Tento spor súvisí aj s napätím medzi Rwandou a KDR: KDR, Spojené štáty a experti OSN obviňujú Rwandu z podpory povstaleckej skupiny Hnutie 23. marca (M23), ktorá patrí k približne stovke ozbrojených skupín pôsobiacich na východe KDR bohatom na nerastné suroviny. Rwanda tieto obvinenia opakovane odmieta.
Francúzsky prezidentský úrad odklad rozhodnutia privítal. Podľa neho poskytne OIF čas na prekonanie rozporov a zachovanie jednoty frankofónneho spoločenstva. Ministerka zahraničných vecí KDR Thérèse Kayikwamba Wagnerová označila dohodu za „múdry kompromis“.
Macron sa počas summitu stretol aj s rwandským prezidentom Paulom Kagamem. Vyzval tri africké krajiny, ktoré predložili kandidátov na post generálneho tajomníka – Rwandu, KDR a Mauritániu –, aby našli spoločné riešenie. Francúzsko má v OIF významný vplyv, keďže je najväčším prispievateľom do jej rozpočtu, ktorý na rok 2026 predstavuje 71,7 milióna eur.
Summit sa konal v čase, keď OIF oslabuje aj odchod Mali, Nigeru a Burkiny Faso. Tieto krajiny oznámili svoje vystúpenie z OIF v marci 2025 po tom, čo im OIF pozastavila členstvo v súvislosti s vojenskými prevratmi.
Počas Macronovej návštevy sa pozornosť sústredila aj na konflikt medzi Kambodžou a Thajskom. Kambodžský premiér Hun Manet v úvodnom prejave kritizoval Thajsko a zopakoval, že jeho krajina boje, ktoré vypukli v roku 2025 pre sporné územie na hraniciach, nezačala. Násilnosti si vyžiadali životy desiatok civilistov a vojakov a vyhnali z domovov státisíce ľudí.
Macron vyzval na obnovenie dialógu a mierové riešenie územných sporov. Thajský premiér Anutin Čarnvirakul v nedeľu na sociálnej sieti Facebook uviedol, že jeho krajina rešpektuje dohody s Kambodžou a bude dodržiavať medzinárodné právo. Zároveň zopakoval, že bilaterálne spory by sa mali riešiť bez zásahov tretích strán.
Francúzsky prezident v pondelok navštívil aj chrám Západný Mebon pri komplexe Angkor Vat, kde sa spolu s kambodžským kráľom Norodomom Sihamonim zúčastnil na slávnostnom ukončení jeho obnovy podporovanej Francúzskom. Reštaurovanie chrámu z 11. storočia trvalo 14 rokov a stálo 12 miliónov dolárov.
Následne Macron odcestoval do Malajzie, kde ho čakali rokovania s premiérom Anwarom Ibrahimom. Ich hlavnými témami mali byť obranná spolupráca a dodávky kritických surovín.
Macronova cesta do juhovýchodnej Ázie sa koná v čase rozsiahlych protestov vo Francúzsku. Začiatkom novembra vyšlo do ulíc viac ako 600.000 ľudí, ktorí žiadali vyššie mzdy a podporili študentské protestné hnutie.
Proti kandidatúre Mushikiwabovej, ktorá sa uchádzala o tretie funkčné obdobie, sa postavila Konžská demokratická republika (KDR) hroziaca dokonca odchodom z OIF. Prípadné vystúpenie KDR, ktorá má viac ako 110 miliónov obyvateľov, by pre frankofónne spoločenstvo znamenalo výraznú stratu.
Tento spor súvisí aj s napätím medzi Rwandou a KDR: KDR, Spojené štáty a experti OSN obviňujú Rwandu z podpory povstaleckej skupiny Hnutie 23. marca (M23), ktorá patrí k približne stovke ozbrojených skupín pôsobiacich na východe KDR bohatom na nerastné suroviny. Rwanda tieto obvinenia opakovane odmieta.
Francúzsky prezidentský úrad odklad rozhodnutia privítal. Podľa neho poskytne OIF čas na prekonanie rozporov a zachovanie jednoty frankofónneho spoločenstva. Ministerka zahraničných vecí KDR Thérèse Kayikwamba Wagnerová označila dohodu za „múdry kompromis“.
Macron sa počas summitu stretol aj s rwandským prezidentom Paulom Kagamem. Vyzval tri africké krajiny, ktoré predložili kandidátov na post generálneho tajomníka – Rwandu, KDR a Mauritániu –, aby našli spoločné riešenie. Francúzsko má v OIF významný vplyv, keďže je najväčším prispievateľom do jej rozpočtu, ktorý na rok 2026 predstavuje 71,7 milióna eur.
Summit sa konal v čase, keď OIF oslabuje aj odchod Mali, Nigeru a Burkiny Faso. Tieto krajiny oznámili svoje vystúpenie z OIF v marci 2025 po tom, čo im OIF pozastavila členstvo v súvislosti s vojenskými prevratmi.
Počas Macronovej návštevy sa pozornosť sústredila aj na konflikt medzi Kambodžou a Thajskom. Kambodžský premiér Hun Manet v úvodnom prejave kritizoval Thajsko a zopakoval, že jeho krajina boje, ktoré vypukli v roku 2025 pre sporné územie na hraniciach, nezačala. Násilnosti si vyžiadali životy desiatok civilistov a vojakov a vyhnali z domovov státisíce ľudí.
Macron vyzval na obnovenie dialógu a mierové riešenie územných sporov. Thajský premiér Anutin Čarnvirakul v nedeľu na sociálnej sieti Facebook uviedol, že jeho krajina rešpektuje dohody s Kambodžou a bude dodržiavať medzinárodné právo. Zároveň zopakoval, že bilaterálne spory by sa mali riešiť bez zásahov tretích strán.
Francúzsky prezident v pondelok navštívil aj chrám Západný Mebon pri komplexe Angkor Vat, kde sa spolu s kambodžským kráľom Norodomom Sihamonim zúčastnil na slávnostnom ukončení jeho obnovy podporovanej Francúzskom. Reštaurovanie chrámu z 11. storočia trvalo 14 rokov a stálo 12 miliónov dolárov.
Následne Macron odcestoval do Malajzie, kde ho čakali rokovania s premiérom Anwarom Ibrahimom. Ich hlavnými témami mali byť obranná spolupráca a dodávky kritických surovín.
Macronova cesta do juhovýchodnej Ázie sa koná v čase rozsiahlych protestov vo Francúzsku. Začiatkom novembra vyšlo do ulíc viac ako 600.000 ľudí, ktorí žiadali vyššie mzdy a podporili študentské protestné hnutie.