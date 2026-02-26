< sekcia Zahraničie
Voľba nového spolkového prezidenta v Nemecku bude 30. januára 2027

Autor TASR
Berlín 26. februára (TASR) - Voľba nového nemeckého prezidenta sa uskutoční na budúci rok 30. januára. Na tento deň zvolala predsedníčka Spolkového snemu (Bundestag) Julia Klöcknerová Spolkové zhromaždenie (Bundesversammlung). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na svoje parlamentné zdroje.
Úradujúci prezident Frank-Walter Steinmeier už nemôže opätovne kandidovať. Jeho druhé funkčné obdobie sa po desiatich rokoch v úrade skončí 18. marca 2027. Podľa ústavy jeho nástupcu musí Spolkové zhromaždenie zvoliť najneskôr 30 dní pred skončením funkčného obdobia.
Spolkové zhromaždenie je osobitný politický orgán, ktorého jedinou úlohou je voľba spolkového prezidenta. Skladá sa zo 630 poslancov Bundestagu a rovnakého počtu zástupcov, ktorých volia krajinské parlamenty v 16 spolkových krajinách. Zvyčajne ide o poslancov krajinských parlamentov a členov krajinských vlád. DPA však poukázala na to, že spolkové krajiny pravidelne vysielajú do Spolkového zhromaždenia aj popredné osobnosti, napríklad hercov, spevákov či športovcov.
Od roku 1949 je Steinmeier v poradí dvanástym spolkovým prezidentom. Doteraz nebola do najvyššej funkcie v štáte zvolená ani raz žena. To sa však teraz môže zmeniť, keďže takmer všetky strany sa vyslovujú za to, aby sa ďalšou hlavou štátu stala žena. Medzi možnými kandidátkami sa spomínajú nemecká ministerka školstva Karin Prienová, predsedníčka bavorského parlamentu Ilse Aignerová, ale v poslednom období aj predsedníčka Bundestagu Klöcknerová. Je však tiež možné, že prezidentský úrad obsadí niekto bez politickej kariéry, pripomenula DPA.
