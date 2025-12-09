< sekcia Zahraničie
V Poľsku by vyhrala Občianska koalícia, ale vláda by stratila väčšinu
Autor TASR
Varšava 9. decembra (TASR) - Vo voľbách do poľského Sejmu by podľa najnovšieho prieskumu United Surveys IBRiS pre portál Wirtualna Polska zvíťazila vládna Občianska koalícia (KO) s podporou takmer 33 percent. Na druhom mieste by skončilo opozičné Právo a spravodlivosť (PiS) so ziskom takmer 27 percenta hlasov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Do parlamentu by sa dostali aj opozičná Konfederácia (13 percent), krajne pravicová Konfederácia koruny poľskej (8 percent) a koaličná Ľavica (7 percenta).
Mimo Sejmu by zostala vládna Poľská ľudová strana (PSL) s podporou troch percent, opozičná strana Razem s podporou necelých troch percent a koaličné hnutie Poľsko 2050 s jedným percentom. Súčasná vládna koalícia by si tak v Sejme nedokázala udržať väčšinu.
V porovnaní s predchádzajúcim meraním si KO polepšila o 1,9 bodu, PiS o 0,3 bodu, kým Konfederácia stratila 2,5 bodu. Konfederácia koruny poľskej zaznamenala nárast o dva body a Ľavica pokles o 0,8 bodu. Prieskum sa uskutočnil od 5. do 8. decembra na vzorke 1000 respondentov.
Ďalší prieskum, ktorý pre portál Onet uskutočnila agentúra UCE Research, ukázal, že premiéra Donalda Tuska pozitívne hodnotí tretina opýtaných, zatiaľ čo takmer 43 percent ho hodnotí negatívne a približne štvrtina nemá názor.
Väčšina (56 percent) Poliakov podľa prieskumu inštitútu Pollster pre denník Super Express nesúhlasí s rozhodnutím prezidenta Karola Nawrockého vetovať novelu tzv. zákona o reťaziach, ktorá mala zakázať držanie psov na reťaziach a sprísniť pravidlá pre chovné priestory. S prezidentovým rozhodnutím súhlasí 44 percent opýtaných.
Prieskumy prichádzajú v čase zvýšeného napätia medzi vládou Donalda Tuska a prezidentom Karolom Nawrockim, ktorý blokuje viaceré vládne rozhodnutia a zákony schválené Sejmom. Vládna koalícia nemá na prelomenie jeho veta dostatočnú trojpätinovú väčšinu v Sejme.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
