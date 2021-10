Bude to referendum o Andrejovi Babišovi, myslí si Jacques Rupnik

Praha 6. októbra (TASR) – Vrcholiaca predvolebná kampaň v Česku nemá jasné témy – skôr pripomína referendum o osobe súčasného premiéra Andreja Babiša. Pre TASR to v rozhovore povedal francúzsky politológ a historik Jacques Rupnik, ktorý sa zaoberá dianím v strednej a vo východnej Európe.



„Ak sa ma spýtate, o čom je česká predvolebná kampaň, tak je to veľmi ťažké opísať. Je to vlastne referendum o tom, ako občania hodnotia doterajšieho lídra Andreja Babiša," povedal Rupnik, podľa ktorého sa opozícia sústredí na kritiku doterajšieho predsedu vlády a jeho kabinetu.



„Prieskumy verejnej mienky nám dávajú rôzne odhady, ktoré nám ukazujú silu najmä troch najsilnejších blokov (ANO, SPOLU, Piráti a Starostovia). Máme tam tri veľké zoskupenia, ale nikto nevie, čo z toho môže nakoniec vzísť. Takže (predvolebnú) kampaň by som označil slovom nepredvídateľná," pokračoval Rupnik.



Francúz, ktorý do svojich pätnástich rokov žil v Prahe, ďalej povedal, že premiér Andrej Babiš pred voľbami ťaží z oslabenia dvoch veľkých politických strán, ktoré uplynulých 20 rokov dominovali na českej politickej scéne (ODS a ČSSD). Najskôr sa podľa neho oslabila pozícia ČSSD a potom i ODS, ktorá vo voľbách kandiduje v koalícii SPOLU so stranami KDU-ČSL a TOP 09.



„Znamením našej doby je, že tradičné strany sa opotrebovali a politika sa sústredí na komunikáciu, PR a statusy (na sociálnych sieťach) sústredené okolo osoby lídra,” myslí si Rupnik, podľa ktorého v Česku počas kampane nedominuje téma boja proti koronavírusu.



„Pandémia trošku poľavila, a tým pádom nie je prominentnou témou, ale svojím spôsobom ma to prekvapuje. Myslel som si, že COVID-19 by mohol byť témou (českej) predvolebnej kampane,” konštatuje Rupnik, podľa ktorého Babiš krízu nezvládol dobre.



„Babiš hovoril, že štát sa má riadiť ako podnik. V pandémii však zistíte, že štát nemôžete riadiť ako podnik. Tam sú úplne iné kritériá a úplne iné potreby. Ide o verejné potreby, a nie o súkromné preferencie. Po druhé, manažér by mal vedieť, ako počas takejto krízy svoj tím ukočírovať. Ak vymeníte päťkrát za rok ministra zdravotníctva, tak to ukazuje úžasnú zbrklosť," povedal politológ.



Na začiatku pandémie viedol rezort zdravotníctva minister Adam Vojtěch. Potom ho vystriedal epidemiológ Roman Prymula. Ten však vo funkcii zotrval len do októbra 2020 a následne nastúpil Jan Blatný, ktorého v apríli vystriedal Petr Arenberger. Po jeho odchode sa na post koncom mája opäť vrátil Vojtěch.



Jacques Rupnik okrem iného podotkol, že hnutie ANO Andreja Babiša v záverečnej fáze kampane nasadilo tému migrácie, ktorá pôvodne nebola jednou z ústredných otázok. Rupnik za tým vidí snahu Andreja Babiša osloviť nacionalisticky zmýšľajúcich voličov.



„Otázka migrácie doteraz nebola témou kampane. Tou sa stala až v jej závere. Pozvať (maďarského premiéra Viktora) Orbána (na návštevu do ČR) bol zúfalý ťah premiéra (Babiša) v snahe na poslednú chvíľu touto témou osloviť voličov. Chcel tým na svoju stranu nakloniť voličov (Tomia) Okamuru (SPD) a čiastočne voličov ODS. Má to určite tento politický zámer, ale to nevypovedá o nejakej veľkej myšlienke," myslí si Rupnik, podľa ktorého to na volebný výsledok ANO môže mať len marginálny vplyv.



„Máme tu tri hlavné politické bloky. Ide o hnutie ANO, pravicovú koalíciu SPOLU na čele s ODS a potom ešte (koalíciu) Pirátov a Starostov," povedal politológ s tým, že kartami zamieša najmä to, či sa do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) prebojujú strany KSČM a ČSSD, ktoré sa nachádzajú na hranici zvoliteľnosti. Aktérom povolebného vývoja môže byť aj strana SPD Tomia Okamuru.



„SPD sa (do PS PČR) dostane určite, ale KSČM a ČSSD sú na pomedzí. To má svoju dôležitosť pre budúce zostavovanie vlády. Pretože pre Babiša je prípadný úspech SPD, KSČM i ČSSD otvorením ďalších možností," povedal Rupnik, ktorý po voľbách vidí aj variant, podľa ktorého sa dve silné opozičné predvolebné koalície napokon môžu dohodnúť na spolupráci s ANO.



„Opozičné strany majú síce problém s Babišom, ale mohli by ísť do koalície s jeho stranou, takže je tu aj táto možnosť. Babiš by tým pádom nebol vo vláde a pripravoval by sa na post prezidenta; aj o tom sa hovorí," dodáva politológ, ktorý pripomenul, že hlavným aktérom povolebného vývoja bude český prezident Miloš Zeman.



„Dôležitou otázkou pri zostavovaní vlády je úloha prezidenta. Doteraz fungoval tandem Zeman – Babiš. Uvidíme, ako tento tandem bude fungovať po oznámení výsledkov volieb. Babiš a Zeman sa nemusia mať radi, ale majú spoločné záujmy. Zeman už povedal, že nech budú výsledky volieb akékoľvek, on nemusí poveriť zostavením novej vlády víťaza volieb. Ale môže si vybrať toho, kto má najlepšie predpoklady na (úspešné) zostavenie novej vlády," povedal Rupnik, ktorý očakáva, že hľadanie novej vlády u našich západných susedov bude trvať „celé mesiace".



Jacques Rupnik je známy francúzsky politológ a historik pôvodom z Českej republiky. Je autorom niekoľkých kníh o východnej Európe a európskej integrácii. Študoval na Sorbonne v Paríži a na Harvardovej univerzite v Spojených štátoch. V rokoch 1990–1992 bol poradcom vtedajšieho prezidenta Václava Havla.