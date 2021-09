V Čechách budú môcť voliť aj ľudia v karanténe či väzni

Praha 30. septembra (TASR) - Českí občania s nariadenou karanténou budú môcť hlasovať vo voľbách do Poslaneckej snemovne v tzv. drive-in stanovištiach. Vo štvrtok o tom informovala spravodajská televízia ČT24.



"Voliči v karanténe môžu využiť mimoriadne spôsoby hlasovania, teda hlasovanie v drive-in stanovištiach v stredu 6. októbra od 8.00 h do 17.00 h, alebo sa môžu do štvrtka 7. októbra nahlásiť telefonicky na príslušný krajský úrad a ten za nimi v dňoch volieb vyšle mobilnú volebnú komisiu s prenosnou volebnou schránkou," vysvetlili pre ČT24 hovorca českého ministerstva vnútra Adam Rözler.



Voliči v karanténe môžu bez predchádzajúceho nahlásenia sa voliť v drive-in stanovištiach iba v okrese svojho trvalého pobytu. Ak však majú voličský preukaz, hlasovať môžu v ktoromkoľvek drive-in stanovišti v rámci ČR. Ministerstvo však upozorňuje, že voliči v karanténe budú okrem preukazu totožnosti a voličského preukazu potrebovať aj potvrdenie o nariadenej karanténe.



Osobitný zoznam voličov je podľa Rözlera na základe volebného zákona určený aj pre hospitalizované osoby, klientov pobytových zariadení sociálnych služieb, osoby v policajnej cele, väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Následne v dňoch volieb príde do zariadení, z ktorých sa voliči zapísali, mobilná volebná komisia.



Voľby do Poslaneckej snemovne sa budú konať 8. a 9. októbra. Hlasovať sa bude tradične v 14 volebných krajoch, pričom hlasy zo zahraničia budú na základe žrebu započítané v rámci Ústeckého kraja.