< sekcia Zahraničie
Voľby ČR: Konečná aj Okamura sa ohradili proti Babišovmu odmietnutiu
TV Nova na štvrtok naplánovala dve predvolebné debaty.
Autor TASR
Praha 2. októbra (TASR) - Líderka českého hnutia Stačilo! Kateřina Konečná aj predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura sa vo štvrtkovej predvolebnej debate na TV Nova ohradili proti stredajším vyjadreniam šéfa ANO Andreja Babiša, že určite nepôjde do koalície s komunistami (na kandidátke Stačilo!) ani so stranou, ktorá chce referendum o vystúpení z EÚ či NATO. Vysvetľujú si to predvolebnou rétorikou. Podľa Konečnej je Stačilo! jedinou stranou, s ktorou bude môcť Babiš presadiť ľavicový program, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
TV Nova na štvrtok naplánovala dve predvolebné debaty. V prvej z nich debatovali lídri strán Starostovia a nezávislí (STAN), Piráti, Stačilo!, SPD a Motoristi. Osobitne sa v ďalšej diskusii večer stretnú líder SPOLU Petr Fiala a predseda ANO Andrej Babiš.
Pri téme povolebného vyjednávania o budúcej vláde Konečná podotkla, že podobné vyhlásenia, aké mal v stredu šéf ANO, už počula mnohokrát a po voľbách sa vždy stalo niečo iné. „Verím tomu, že voliči nám dajú taký silný mandát, že s nami bude musieť vyjednávať aj Andrej Babiš. Ak chce splniť svoje ľavicové ciele, nikto iný než hnutie Stačilo! mu v tej snemovni nezostane,“ zdôraznila.
Okamura podotkol, že pre SPD je schválenie zákona o referende podmienkou na vstup do vlády. Podotkol, že ČR je asi jednou z posledných dvoch krajín v EÚ, ktoré takýto zákon nemajú. Dodal, že podobné vyjadrenia, aké mal Babiš, počúva často, no poukázal na to, že jeho hnutie vládne s ANO v tretine krajov, takže dohodnúť sa podľa jeho slov dokážu.
Predseda STAN Vít Rakušan poprel špekulácie, ktoré sa šírili v médiách, že by niektorí členovia jeho hnutia chceli po voľbách rokovať o spolupráci s ANO. Tomu sa, naopak, nebránia Motoristi. „Pozerám sa na to realisticky, myslím si, že voľby vyhrá hnutie ANO a ak my ako Motoristi budeme mať silný mandát, tak to hnutie ANO budeme môcť tiahnuť doprava. Všetky ostatné strany sú ľavicové, prípadne krajne ľavicové a progresivistické. Takže tá vidina svetlých zajtrajškov v ČR nie je úplne ideálna,“ povedal v debate líder kandidátky v Stredočeskom kraji Filip Turek.
Politici diskutovali o ekonomických aj bezpečnostných a zahraničnopolitických témach. Okamura by chcel, aby spolu opäť výrazne spolupracovali krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) a mohli tak napríklad tlačiť na zrušenie systému emisných povoleniek ETS 2. S tým súhlasil aj Turek. Podľa predsedu Pirátov Zdenka Hřiba však obnoviť V4 aktuálne nie je možné, keďže Poľsko stiahlo z Maďarska svojho veľvyslanca.
Pri téme obrany sa zhodli, že ak by niekto narušil vzdušný priestor ČR napríklad dronmi, krajina sa musí brániť a bolo by správne drony zostreliť. Podľa Konečnej by však zároveň bolo potrebné zachovať „veľkú mieru diplomacie a pokoja“, pretože by to podľa jej slov mohlo v budúcnosti spôsobiť oveľa väčšiu eskaláciu. Na to zareagoval šéf Pirátov slovami, že cez ňu zaznieva hlas ruských propagandistických kanálov, na čo ho ona obvinila, že je bruselský kolaborant. Hřib jej vzápätí odpovedal, že bruselská kolaborantka je ona, lebo je poslankyňou Európskeho parlamentu, kde má vysoký plat a teraz proti Bruselu bojuje. „Vy ste trápny! Závidíte?“ reagovala Konečná.
Podotkla, že Stačilo! je proti tomu, aby ČR každoročne vynakladala sumu rovnajúcu sa piatim percentám HDP na obranu. „My sme za obranyschopnosť, ale nie tým, že polezieme do zadku spojencom, od ktorých si budeme nakupovať predražené zbrane, ktoré k ničomu nepotrebujeme,“ zdôraznila. Predseda SPD dodal, že podľa nich na vybudovanie akcieschopnej armády stačia aj dve percentá HDP. Rakušan na to reagoval slovami, že v debate sa odohráva súboj medzi Českom a Ruskom, pričom on a Hřib zastupujú ČR.
TV Nova na štvrtok naplánovala dve predvolebné debaty. V prvej z nich debatovali lídri strán Starostovia a nezávislí (STAN), Piráti, Stačilo!, SPD a Motoristi. Osobitne sa v ďalšej diskusii večer stretnú líder SPOLU Petr Fiala a predseda ANO Andrej Babiš.
Pri téme povolebného vyjednávania o budúcej vláde Konečná podotkla, že podobné vyhlásenia, aké mal v stredu šéf ANO, už počula mnohokrát a po voľbách sa vždy stalo niečo iné. „Verím tomu, že voliči nám dajú taký silný mandát, že s nami bude musieť vyjednávať aj Andrej Babiš. Ak chce splniť svoje ľavicové ciele, nikto iný než hnutie Stačilo! mu v tej snemovni nezostane,“ zdôraznila.
Okamura podotkol, že pre SPD je schválenie zákona o referende podmienkou na vstup do vlády. Podotkol, že ČR je asi jednou z posledných dvoch krajín v EÚ, ktoré takýto zákon nemajú. Dodal, že podobné vyjadrenia, aké mal Babiš, počúva často, no poukázal na to, že jeho hnutie vládne s ANO v tretine krajov, takže dohodnúť sa podľa jeho slov dokážu.
Predseda STAN Vít Rakušan poprel špekulácie, ktoré sa šírili v médiách, že by niektorí členovia jeho hnutia chceli po voľbách rokovať o spolupráci s ANO. Tomu sa, naopak, nebránia Motoristi. „Pozerám sa na to realisticky, myslím si, že voľby vyhrá hnutie ANO a ak my ako Motoristi budeme mať silný mandát, tak to hnutie ANO budeme môcť tiahnuť doprava. Všetky ostatné strany sú ľavicové, prípadne krajne ľavicové a progresivistické. Takže tá vidina svetlých zajtrajškov v ČR nie je úplne ideálna,“ povedal v debate líder kandidátky v Stredočeskom kraji Filip Turek.
Politici diskutovali o ekonomických aj bezpečnostných a zahraničnopolitických témach. Okamura by chcel, aby spolu opäť výrazne spolupracovali krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) a mohli tak napríklad tlačiť na zrušenie systému emisných povoleniek ETS 2. S tým súhlasil aj Turek. Podľa predsedu Pirátov Zdenka Hřiba však obnoviť V4 aktuálne nie je možné, keďže Poľsko stiahlo z Maďarska svojho veľvyslanca.
Pri téme obrany sa zhodli, že ak by niekto narušil vzdušný priestor ČR napríklad dronmi, krajina sa musí brániť a bolo by správne drony zostreliť. Podľa Konečnej by však zároveň bolo potrebné zachovať „veľkú mieru diplomacie a pokoja“, pretože by to podľa jej slov mohlo v budúcnosti spôsobiť oveľa väčšiu eskaláciu. Na to zareagoval šéf Pirátov slovami, že cez ňu zaznieva hlas ruských propagandistických kanálov, na čo ho ona obvinila, že je bruselský kolaborant. Hřib jej vzápätí odpovedal, že bruselská kolaborantka je ona, lebo je poslankyňou Európskeho parlamentu, kde má vysoký plat a teraz proti Bruselu bojuje. „Vy ste trápny! Závidíte?“ reagovala Konečná.
Podotkla, že Stačilo! je proti tomu, aby ČR každoročne vynakladala sumu rovnajúcu sa piatim percentám HDP na obranu. „My sme za obranyschopnosť, ale nie tým, že polezieme do zadku spojencom, od ktorých si budeme nakupovať predražené zbrane, ktoré k ničomu nepotrebujeme,“ zdôraznila. Predseda SPD dodal, že podľa nich na vybudovanie akcieschopnej armády stačia aj dve percentá HDP. Rakušan na to reagoval slovami, že v debate sa odohráva súboj medzi Českom a Ruskom, pričom on a Hřib zastupujú ČR.