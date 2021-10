Babiš nedostal od Zemana poverenie na zostavenie vlády

Praha 10. októbra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš nedostal na zámku v Lánoch od prezident Miloša Zemana poverenie na rokovania o zostavení novej vlády. S odvolaním sa na hovorcu Pražského hradu Jiřího Ovčáčka o tom informoval v nedeľu server Lidovky.cz.



"Áno, môžem to potvrdiť. O tom by sme informovali štandardnou cestou," napísal podľa serveru Lidovky.cz Ovčáček.



Zeman sa v nedeľu stretol s premiérom Andrejom Babišom, šéfom hnutia ANO, ktoré vo voľbách tesne porazila koalícia SPOLU. Zemana po stretnutí s Babišom odviezla v nedeľu krátko po poludní zo zámku v Lánoch sanitka do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN). Pred jednou hodinou dorazil do nemocnice a na záberoch bolo vidieť, že nie je pri vedomí. Pri vykladaní zo sanitky mu podopierali hlavu a mal zatvorené oči. Zemanov ošetrujúci lekár Miroslav Zavoral v nedeľu oznámil, že prezident je hospitalizovaný pre komplikácie, ktoré sprevádzajú jeho chronické ochorenie. Je v starostlivosti odborníkov a lekári poznajú jeho diagnózu, nemajú však súhlas s jej zverejnením.



České volebné koalície SPOLU a Piráti a Starostovia podpísali v sobotu večer memorandum o vôli vytvoriť novú väčšinovú vládu. Žiadajú prezidenta Miloša Zemana, aby poveril zostavením kabinetu lídra SPOLU Petra Fialu, ktorého koalícia zvíťazila vo voľbách. V memorande prisľúbili spoluprácu a to, že zatiaľ nebudú rokovať s inými stranami.



Český premiér v povolebnom vystúpení povedal, že ak ho prezident poverí zostavením vlády, osloví aj SPOLU.



Víťazom českých parlamentných volieb, ktoré sa konali v piatok a sobotu, sa stala koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) so ziskom 27,79 percenta hlasov, získala 71 mandátov. Ako druhá skončila strana ANO premiéra Andreja Babiša, ktorá získala 27,12 percenta hlasov (72 mandátov). Tretia skončila liberálna koalícia Piráti a Starostovia (PirátiSTAN) so ziskom 15,62 percenta hlasov (37 mandátov) a štvrtá strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorá získala 9,56 percenta hlasov (20 mandátov). Volebná účasť dosiahla 65,43 percenta.