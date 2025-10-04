< sekcia Zahraničie
Voľby ČR: Niekoľko okrskov hlási vyššiu účasť než pri minulých voľbách
Hovorca Pardubického kraja Dominik Barták uviedol, že v sobotu k 10.00 h presiahla účasť viac ako 60 percent.
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Volebná účasť v druhý deň hlasovania do Poslaneckej snemovne českého parlamentu presiahla 50 percent. Niektoré volebné okrsky hlásia vyššiu účasť než v minulých voľbách, informuje stanica CNN Prima News. V Pardubickom kraji presiahla v sobotu účasť 60 percent. Podľa portálu novinky.cz je to pre región neobvyklé. Portál iDnes.cz informuje, že vyšší záujem o hlasovanie vo voľbách zaznamenali aj v Karlovarskom kraji na západe ČR, kde sa v piatok, v prvý deň hlasovania, dostavilo k urnám približne polovica oprávnených voličov. Účasť vyše 57 percent hlásia z Juhomoravského kraja, píše TASR.
Hovorca Pardubického kraja Dominik Barták uviedol, že v sobotu k 10.00 h presiahla účasť viac ako 60 percent. Neobvykle vysoká účasť na hlasovaní v tomto kraji prekvapila podľa českého portálu aj skúsené členky volebných komisií, ktoré sa podľa vlastných slov s takouto účasťou ešte nestretli.
V Juhomoravskom kraji bola taktiež k 10.00 h volebná účasť 57,25 percenta. Podľa hovorkyne kraja Martiny Žídkovej bola ešte vyššia účasť v Brne, a to 59,12 percenta.
Voľby do Poslaneckej snemovne lákajú voličov aj v Karlovarskom kraji, ktorý dlhodobo patrí k oblastiam s najnižšou volebnou účasťou. V piatok bola však účasť takmer 50 percenta, zatiaľ čo v predošlých voľbách v roku 2021 bola celková účasť 57,1 percenta. Je preto pravdepodobné, že tento rok svoj hlas odovzdá viac ako 60 percent voličov.
V meste Benešov vzdialenom necelých 40 kilometrov od Prahy bolo dosiaľ hlasovať 58 percent voličov, tvrdí predstaviteľka radnice Soňa Vanhoecke.
Voliči môžu svoj hlas počas druhého dňa odovzdať do 14.00 h. Vtedy sa zatvoria volebné miestnosti a komisie začnú so sčítavaním hlasov. Celkové výsledky potom spracováva centrálne pracovisko Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktorý ich následne zverejňuje na webe volby.cz.
Hovorca Pardubického kraja Dominik Barták uviedol, že v sobotu k 10.00 h presiahla účasť viac ako 60 percent. Neobvykle vysoká účasť na hlasovaní v tomto kraji prekvapila podľa českého portálu aj skúsené členky volebných komisií, ktoré sa podľa vlastných slov s takouto účasťou ešte nestretli.
V Juhomoravskom kraji bola taktiež k 10.00 h volebná účasť 57,25 percenta. Podľa hovorkyne kraja Martiny Žídkovej bola ešte vyššia účasť v Brne, a to 59,12 percenta.
Voľby do Poslaneckej snemovne lákajú voličov aj v Karlovarskom kraji, ktorý dlhodobo patrí k oblastiam s najnižšou volebnou účasťou. V piatok bola však účasť takmer 50 percenta, zatiaľ čo v predošlých voľbách v roku 2021 bola celková účasť 57,1 percenta. Je preto pravdepodobné, že tento rok svoj hlas odovzdá viac ako 60 percent voličov.
V meste Benešov vzdialenom necelých 40 kilometrov od Prahy bolo dosiaľ hlasovať 58 percent voličov, tvrdí predstaviteľka radnice Soňa Vanhoecke.
Voliči môžu svoj hlas počas druhého dňa odovzdať do 14.00 h. Vtedy sa zatvoria volebné miestnosti a komisie začnú so sčítavaním hlasov. Celkové výsledky potom spracováva centrálne pracovisko Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktorý ich následne zverejňuje na webe volby.cz.