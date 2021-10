Vo voľbách v ČR majú všetci lídri hlavných strán odvolené

Na snímke dlhý rad pred volebnou miestnosťou v časti Brno-Střed počas českých parlamentných volieb v Brne 8. októbra 2021. Foto: TASR Barbora Výrostková

Praha 8. októbra (TASR) - V českých parlamentných voľbách, ktoré sa konajú v piatok a sobotu, už v priebehu prvého dňa odvolili všetci predsedovia parlamentných strán, prezident Miloš Zeman a tiež jeho predchodca Václav Klaus. Iba líder Prísahy Róbert Šlachta odvolí v sobotu, informoval server iDNES.cz.Premiér Andrej Babiš a predseda Pirátov Ivan Bartoš hlasovali v Úsťanskom kraji. Ako prvý z vrcholných politikov volil Tomio Okamura (Sloboda a priama demokracia) v Prahe. Server iDNES.cz si tiež všimol, že predsedníčka Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková volila bez rúška. Prítomnému policajtovi, ktorý ju na túto skutočnosť pri volebnej miestnosti upozornil, odvetila:Klaus volil popoludní tradične za ZUŠ Klapkova v Prahe, potvrdil to jeho hovorca Petr Macinka. Úradujúci prezident Zeman volil zo zámku v Lánoch.Babiš (ANO) pri hlasovaní povedal, že jeho vláda sa nemá za čo hanbiť a potrebuje pokračovať v rozbehnutých projektoch. Zopakoval, že kandiduje naposledy.Šéf Pirátov Bartoš volal k urnám všetky vekové kategórie.povedal Bartoš.Volil aj predseda ODS a kandidát koalície SPOLU na premiéra Petr Fiala. ČR je podľa neho na križovatke a má šancu ukončiť osemročné vládnutie populistov.V priebehu piatka zatiaľ volebná účasť dosiahla 20 percent, informovala Česká televízia. Hlasovanie začalo o 14.00 h a potrvá do 22.00 h. Pokračuje sa v sobotu od 8.00 h do 14.00 h.Na veľvyslanectvách v Bratislave a Londýne sa tvorili pri piatkovom hlasovaní rady. Zložitejšia bola príprava volieb na ambasáde v Moskve, kde má ČR po jarnej diplomatickej roztržke okolo kauzy Vrbětice menej personálu a voličov vo zvýšenej miere kontrolovala polícia.