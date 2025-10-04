< sekcia Zahraničie
Voľby ČR: Problémy s eDokladmi hrozia aj v sobotu
Komplikácie s hlasovaním mala aj predsedníčka Poslaneckej snemovne a šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Česká Digitálna informačná agentúra v sobotu upozornila na možné problémy s aplikáciou eDoklady, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz. Vyzvala preto, aby si voliči do volebných miestností zobrali aj fyzický doklad. Dodala, že naďalej nefunguje registrácia nových používateľov, ani tých, ktorí si aplikáciu odpojili a snažia sa znova prihlásiť. TASR o tom informuje podľa správy portálu iDnes.cz
Problémy s touto aplikáciou zaznamenali už v piatok. Agentúra zodpovedná za eDoklady okolo 18.00 h. uviedla, že ich vyriešila, avšak následne opäť zaznamenali problémy s touto aplikáciou. Komplikácie s hlasovaním mala aj predsedníčka Poslaneckej snemovne a šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
„Aj napriek intenzívnej práci na zaistenie chodu aplikácie nemôžeme zaručiť 100-percentnú spoľahlivosť eDokladov. Odporúčame voličom aj dnes si so sebou zobrať aj fyzický preukaz totožnosti,“ uviedla Digitálna informačná agentúra.
Upozornila aj na pretrvávajúce problémy s registráciou nových používateľov. Za spôsobené ťažkosti sa agentúra ospravedlnila a uviedla, že pracuje na oprave.
Elektronickými dokladmi môžu voliči do Poslaneckej snemovne hlasovať po prvý raz. V súčasnosti má eDoklady aktivovaných približne 800.000 ľudí, informuje iDnes.cz
