< sekcia Zahraničie
SPD podá pre vývoj v kauze Dozimetr podnet na zrušenie STAN a TOP 09
Súdne konanie vo viac než tri roky starej kauze sa začalo v pondelok.
Autor TASR
Praha 23. septembra (TASR) - České opozičné hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) podá podnet na zrušenie hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a strany TOP 09. Podľa predsedu SPD Tomia Okamuru tak urobí na základe priebehu súdneho procesu v kauze Dozimetr, z ktorého podľa jeho slov vyplýva, že uvedené strany na svoju činnosť inkasovali financie z korupcie a organizovaného zločinu. Okamura to uviedol v utorok vo videu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Hnutie SPD podáva podnet na zrušenie hnutia STAN a TOP 09. Dôvodom sú informácie z práve prebiehajúceho súdu v korupčnej kauze organizovaného zločinu Dozimetr, v ktorej ako svedkovia, tak obžalovaní potvrdili, že ako STAN, tak aj TOP 09 na svoju činnosť inkasovali značné finančné prostriedky z korupčných aktivít týkajúcich sa Dopravného podniku hlavného mesta Prahy (DPP) a aj ďalších mestských podnikov,“ povedal Okamura.
Dodal, že jeho hnutie zároveň požiada súd aj dozorujúceho štátneho zástupcu, aby neodkladne detailne preverili, v akom rozsahu tieto strany benefitovali z výnosov z trestnej činnosti a prípadne vydali odpovedajúce zaisťovacie príkazy a začali úkony trestného konania. „SPD tak robí v nadväznosti na výsluchy, ktoré sa uskutočnili včera a dnes v trestnom konaní Dozimetr aj v súvislosti s priznaním sa aktérov, ktorí vyslovene v tejto korupčnej kauze priznali svoju vinu,“ dodal šéf SPD.
Súdne konanie vo viac než tri roky starej kauze sa začalo v pondelok. Skupina, ktorej šéfom bol podľa obžaloby lobista Michal Redl, údajne dosadzovala do vedúcich pozícií jednotlivých odborov DPP svojich ľudí a ich úlohou potom bolo vytypovať zákazky vhodné na ovplyvňovanie a žiadať od podnikateľov úplatky za pridelenie zákaziek či predĺženie kontraktov.
V kauze sa už priznal podnikateľ a dôverník Redla Pavel Kos, ktorý by chcel uzavrieť dohodu o vine a treste. O to sa chce usilovať aj ďalší obžalovaný, bývalý šéf IT v DPP Luděk Šteffel. Redl v pondelok odmietol, že by bol hlavou zločineckej organizácie a priznal sa len k drogovej trestnej činnosti. Vinu tiež odmieta bývalý námestník pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.
Kos vo svojej utorkovej výpovedi pred súdom uviedol, že s Redlom sponzorovali strany TOP 09 a STAN s vidinou, že sa im investície vrátia. Priznal, že členovia skupiny používali na ochranu pred políciou mobily s kryptovou ochranou.
Šéf hnutia STAN Vít Rakušan na sociálnej sieti X v utorok poprel, že by peniaze išli na PR jeho hnutia. „Jediné PR, ktoré si táto skupina gaunerov platila, bol osobný poradca pre obžalovaného Hlubučka. Rozhodne to nebolo PR pre STAN, naopak, poctivých starostov tým len poškodili,“ uviedol minister vnútra. Dodal, že v rámci „očistných opatrení“ po vypuknutí kauzy nariadil, aby všetky peniaze, ktoré by akokoľvek mohli súvisieť s kauzou, poslalo hnutie na charitu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Hnutie SPD podáva podnet na zrušenie hnutia STAN a TOP 09. Dôvodom sú informácie z práve prebiehajúceho súdu v korupčnej kauze organizovaného zločinu Dozimetr, v ktorej ako svedkovia, tak obžalovaní potvrdili, že ako STAN, tak aj TOP 09 na svoju činnosť inkasovali značné finančné prostriedky z korupčných aktivít týkajúcich sa Dopravného podniku hlavného mesta Prahy (DPP) a aj ďalších mestských podnikov,“ povedal Okamura.
Dodal, že jeho hnutie zároveň požiada súd aj dozorujúceho štátneho zástupcu, aby neodkladne detailne preverili, v akom rozsahu tieto strany benefitovali z výnosov z trestnej činnosti a prípadne vydali odpovedajúce zaisťovacie príkazy a začali úkony trestného konania. „SPD tak robí v nadväznosti na výsluchy, ktoré sa uskutočnili včera a dnes v trestnom konaní Dozimetr aj v súvislosti s priznaním sa aktérov, ktorí vyslovene v tejto korupčnej kauze priznali svoju vinu,“ dodal šéf SPD.
Súdne konanie vo viac než tri roky starej kauze sa začalo v pondelok. Skupina, ktorej šéfom bol podľa obžaloby lobista Michal Redl, údajne dosadzovala do vedúcich pozícií jednotlivých odborov DPP svojich ľudí a ich úlohou potom bolo vytypovať zákazky vhodné na ovplyvňovanie a žiadať od podnikateľov úplatky za pridelenie zákaziek či predĺženie kontraktov.
V kauze sa už priznal podnikateľ a dôverník Redla Pavel Kos, ktorý by chcel uzavrieť dohodu o vine a treste. O to sa chce usilovať aj ďalší obžalovaný, bývalý šéf IT v DPP Luděk Šteffel. Redl v pondelok odmietol, že by bol hlavou zločineckej organizácie a priznal sa len k drogovej trestnej činnosti. Vinu tiež odmieta bývalý námestník pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.
Kos vo svojej utorkovej výpovedi pred súdom uviedol, že s Redlom sponzorovali strany TOP 09 a STAN s vidinou, že sa im investície vrátia. Priznal, že členovia skupiny používali na ochranu pred políciou mobily s kryptovou ochranou.
Šéf hnutia STAN Vít Rakušan na sociálnej sieti X v utorok poprel, že by peniaze išli na PR jeho hnutia. „Jediné PR, ktoré si táto skupina gaunerov platila, bol osobný poradca pre obžalovaného Hlubučka. Rozhodne to nebolo PR pre STAN, naopak, poctivých starostov tým len poškodili,“ uviedol minister vnútra. Dodal, že v rámci „očistných opatrení“ po vypuknutí kauzy nariadil, aby všetky peniaze, ktoré by akokoľvek mohli súvisieť s kauzou, poslalo hnutie na charitu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)