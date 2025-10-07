< sekcia Zahraničie
Voľby ČR: Súd žiada snemovňu o vydanie Okamuru na trestné stíhanie
Končiaca snemovňa vydala Okamuru ešte vo februári a polícia voči nemu neskôr začala trestné stíhanie.
Autor TASR,aktualizované
Praha 7. októbra (TASR) - Súd doručil do Poslaneckej snemovne ČR novú žiadosť o vydanie predsedu hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru v súvislosti s trestným stíhaním. Polícia obviňuje Okamuru a jeho hnutie z podnecovania nenávisti pre šírenie plagátov s rasistickým či xenofóbnym podtextom. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy portálu Novinky.cz.
Končiaca snemovňa vydala Okamuru ešte vo februári a polícia voči nemu neskôr začala trestné stíhanie. Štátny zástupca koncom augusta podal žalobu a prípad začal riešiť obvodný súd v Prahe. Skôr ako vyniesol rozsudok, uskutočnili sa parlamentné voľby. Hnutie SPD v nich získalo 7,94 percenta hlasov a jeho predseda opäť získal imunitu, v dôsledku čoho musí súd znovu žiadať o jeho vydanie.
„Vzhľadom na to, že sa dnes zverejnili výsledky volieb v zbierke zákonov, a sú teda platné, súd mohol požiadať o vydanie pána Okamuru na trestné stíhanie, čo sa aj stalo,“ potvrdila pre Novinky.cz hovorkyňa súdu.
Polícia aj obžaloba uvádzajú, že vlaňajšie plagáty a bilbordy SPD ku krajským voľbám a voľbám do senátu mali rasistický a xenofóbny podtext. Okamuru vinia z podnecovania nenávisti či obmedzovania práv osôb, za čo mu v ČR hrozí trest odňatia slobody na tri roky.
Okrem Okamuru je obžalované aj samotné hnutie SPD ako právnická osoba. Podľa webu Novinky.cz štátny zástupca v obžalobe nežiada zákaz činnosti pre SPD ani väzenie pre jeho predsedu, pričom do úvahy by pripadala skôr podmienka či finančná sankcia. Je však otázne, či poslanci budú súhlasiť s vydaním predsedu SPD.
Okamura minulý týždeň uviedol, že jeho hnutie nepodporí pripravovanú žiadosť iného súdu o vydanie predsedu ANO Andreja Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Šéf SPD chce pre svoje obvinenie zároveň zosadiť policajného prezidenta Martina Vondráška a tvrdí, že vládna koalícia sa trestným stíhaním usilovala znemožniť účasť SPD na voľbách do snemovne, pripomenuli Novinky.cz.
Končiaca snemovňa vydala Okamuru ešte vo februári a polícia voči nemu neskôr začala trestné stíhanie. Štátny zástupca koncom augusta podal žalobu a prípad začal riešiť obvodný súd v Prahe. Skôr ako vyniesol rozsudok, uskutočnili sa parlamentné voľby. Hnutie SPD v nich získalo 7,94 percenta hlasov a jeho predseda opäť získal imunitu, v dôsledku čoho musí súd znovu žiadať o jeho vydanie.
„Vzhľadom na to, že sa dnes zverejnili výsledky volieb v zbierke zákonov, a sú teda platné, súd mohol požiadať o vydanie pána Okamuru na trestné stíhanie, čo sa aj stalo,“ potvrdila pre Novinky.cz hovorkyňa súdu.
Polícia aj obžaloba uvádzajú, že vlaňajšie plagáty a bilbordy SPD ku krajským voľbám a voľbám do senátu mali rasistický a xenofóbny podtext. Okamuru vinia z podnecovania nenávisti či obmedzovania práv osôb, za čo mu v ČR hrozí trest odňatia slobody na tri roky.
Okrem Okamuru je obžalované aj samotné hnutie SPD ako právnická osoba. Podľa webu Novinky.cz štátny zástupca v obžalobe nežiada zákaz činnosti pre SPD ani väzenie pre jeho predsedu, pričom do úvahy by pripadala skôr podmienka či finančná sankcia. Je však otázne, či poslanci budú súhlasiť s vydaním predsedu SPD.
Okamura minulý týždeň uviedol, že jeho hnutie nepodporí pripravovanú žiadosť iného súdu o vydanie predsedu ANO Andreja Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Šéf SPD chce pre svoje obvinenie zároveň zosadiť policajného prezidenta Martina Vondráška a tvrdí, že vládna koalícia sa trestným stíhaním usilovala znemožniť účasť SPD na voľbách do snemovne, pripomenuli Novinky.cz.