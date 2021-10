V Česku sa otvorili volebné miestnosti

Praha 8. októbra (TASR) - V Česku sa v piatok o 14.00 h otvorili volebné miestnosti. Voliči majú možnosť rozhodnúť o novom zložení Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR). Ide v poradí o ôsme parlamentné voľby od vzniku samostatnej Českej republiky v roku 1993.



Ministerstvo vnútra informovalo, že celkovo je otvorených 14.775 volebných miestností. Rezort zároveň pripomenul občanom, ktorí sa chystajú hlasovať, aby si nezabudli doklad totožnosti a prípadný voličský preukaz.



Volebné miestnosti budú v piatok otvorené do 22.00 h. Po nočnej prestávke budú mať voliči možnosť odovzdať svoj hlas aj v sobotu od 8.00 h do 14.00 h.



Voľby do PS PČR sa de facto začali už v stredu. Ako prví mohli hlasovať ľudia, ktorí sa pre koronavírus nachádzali v karanténe alebo izolácii. Svoj hlas mohli odovzdať priamo zo svojho auta na jednom z 82 stanovíšť. Vo štvrtok bolo hlasovanie umožnené klientom a personálu zariadení sociálnych služieb. Možnosť odovzdať svoj hlas už mali aj niektorí českí občania v zahraničí, kde sa otvorili volebné miestnosti na zastupiteľských úradoch podľa jednotlivých časových pásiem.