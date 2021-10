KOHO VOLIŤ V ČESKÝCH VOĽBÁCH? Tu je výberový prehľad programov strán

== hnutie ANO ==

Český premiér Andrej Babiš, foto z archívu. Foto: TASR/AP

== Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) ==

Jan Hamáček, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok

== Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) ==

Predseda KSČM Vojtěch Filip, archívna snímka. Foto: TASR/AP

== PirátiSTAN ==

== Prísaha ==

== Sloboda a priama demokracia (SPD) ==

Na archívnej snímke Tomio Okamura.. Foto: TASR/Michal Svítok

== SPOLU ==

Praha 7. októbra (TASR) - V piatok (8. októbra) a v sobotu (9. októbra) sa uskutočnia v Českej republike voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.TASR prináša v tejto súvislosti výberový prehľad základných programových pozícií politických subjektov (v abecednom poradí), ktoré kandidujú vo voľbách a podľa prieskumov preferencií majú najväčšie šance prekročiť hranicu potrebnú pre vstup do parlamentu.Krédom hnutia je "Neklameme, nekradneme a pracujeme pre vás." Program s názvom "Až do roztrhania tela" nadväzuje z veľkej časti na kroky, ktoré hnutie ANO urobilo ako súčasť vlády.Členstvo v EÚ a NATO považuje ANO za záruku života v mieri a stabilite. Zároveň chce v Únii obhajovať české záujmy. Je za to, aby sa zachovalo právo veta, za boj proti nelegálnej migrácii, za bezpečnosť a posilňovanie vnútorného trhu. Nesúhlasí s prípadným zavedením eura.Hnutie chce dotiahnuť očkovaciu kampaň a poskytnúť tretiu dávku najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva s tým, že očkovanie ostane dobrovoľné. Rovnako sľubuje vakcíny pre deti do 12 rokov s tým, že očkovanie bude dobrovoľné (teda na rozhodnutí rodiča) a nebude podmienkou na vstup do školy. ANO chce presviedčať váhavých o tom, že boj s pandémiou stojí na zodpovednosti každého, a nie na represii štátu.Za zásadné považuje ANO oživenie ekonomiky po covide. Obhajuje nízke dane a je proti ich zvýšeniu.ANO je za znižovanie emisií skleníkových plynov, hlási sa k záväzkom klimatickej dohody z Paríža. Sľubuje ukončiť do roku 2038 spaľovanie uhlia v ČR, ak to neohrozí energetickú bezpečnosť štátu.ČSSD svoje programové tézy zhrnula do "Desatora" kľúčových priorít strany.ČSSD chce utvárať a progresívne meniť Európsku úniu, preto by však ČR mala byť v jej jadre. Príležitosťou je podľa ČSSD blížiace sa predsedníctvo v EÚ počas roka 2022.Podľa ČSSD nesmú účet za pandémiu zaplatiť ľudia s priemernými príjmami, rodiny s deťmi či dôchodcovia, ale predovšetkým majetnejší občania. ČSSD je proti privatizácii českého zdravotníctva.ČSSD chce zaviesť milionársku daň. Kritizuje fakt, že z ČR každoročne odíde do zahraničia zisk vo výške 300 miliard Kč, a chce zrušiť daňové výnimky. Sociálni demokrati podporujú vyššie dane pre bohatých, progresívne zdanenie, dane pre banky a zdanenie obrovských majetkov nad 100 miliónov Kč.ČSSD presadzuje podporu rodín, seniorov a znevýhodnených skupín. Chce znížiť nerovnosť v mzdách medzi ženami a mužmi, obmedziť zamestnávanie cez agentúry (aby firma mohla takto zamestnávať len desať percent ľudí).Päť programových priorít KSČM má názov Šanca na nový začiatok.Strana žiada referendum o pokračovanie členstva ČR v EÚ. Presadzuje inštitucionálnu reformu Únie, ktorá by dala viac rovnoprávnosti členským štátom a posilnila volené orgány (Európsky parlament) a oslabila právomoc úradníkov. KSČM je za vystúpenie z NATO a za obnovenie všestranných vzťahov s Ruskom a Čínou.KSČM je proti lockdownu a zatváraniu škôl, podporuje snahu o oživenie ekonomiky a pomoc skupinám obyvateľstva, ktoré sa v dôsledku covidovej krízy ocitli v núdzi. Preferuje prevenciu, zdravý životný štýl a zdravé potraviny.KSČM podporuje investície do bývania a nových technológií, presadzuje progresívne zdanenie a miliardársku, bankovú a digitálnu daň pre "ekonomických gigantov a nadnárodné spoločnosti", čo môže do štátneho rozpočtu priniesť 15 miliárd Kč za rok.Komunisti sľubujú minimálnu mzdu 20.000 Kč a chcú 35-hodinový pracovný týždeň. Chcú zrušiť súkromných exekútorov a pracovné agentúry. Sľubujú sprísnenie potravinových noriem.Koalícia, ktorú tvoria Česká pirátska strana (Piráti) a Starostovia a nezávislí (STAN) sa uchádza o voličov stredovým a prozápadne orientovaným programom. Jeho tézy približuje aj aplikácia Program pre vás.PirátiSTAN presadzujú zahraničnú politiku, ktorá stojí na hodnotách. ČR by podľa nich mala byť aktívnym členom Únie a podieľať sa na spoločnom rozhodovaní, takisto by nemala podceňovať prípravy na české predsedníctvo Rady EÚ.Koalícia podporuje vybudovanie efektívneho systému protipandemickej ochrany, aby nebolo potrebné zavádzať plošné opatrenia.Koalícia je za udržateľné verejné financie, presadzuje finančnú konsolidáciu – okrem iného zmrazením bežných výdavkov štátu, rýchlejším rastom ekonomiky, úsporami a zvýšením efektivity, lepším zapojením ľudí na trh práce, zlepšením výberu daní a postupnou digitalizáciou. Chce zjednodušiť správu daní a platenie daní a odvodov formou portálu Moje dane.Zdôrazňujú dodržiavanie ľudských práv, digitalizáciu štátnej správy, boj s korupciou, dôchodkovú reformu a zjednodušenie daňového systému, a tiež ochranu klímy – podporujú záväzok EÚ znížiť do roku 2030 produkciu emisií o 55 percent, a tiež cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050.Program nového subjektu má názov Plán pre spravodlivé Česko.Prísaha vidí ČR ako suverénny a sebavedomý štát v rámci EU i NATO, na jeho zakotvení nechce nič meniť. Odmieta migračné kvóty. Žiada prísne postihy za prevádzačstvo.Hnutie chce prešetriť covidové zákazky a potrestať vinníkov. Je proti prípadnému ďalšiemu rušeniu prezenčnej výučby. Chce zistiť výrobu vakcín a liečiv v ČR. V prípade ďalšej vlny chce voči podnikateľom postupovať podľa vzoru Nemecka a Rakúska: Najskôr pomôžme, potom kontrolujme!Odmieta zavedenie eura. Chce znížiť náklady štátnej administratívy a znížiť záťaž živnostníkov. Je za zníženie DPH na potraviny z 15 na 10 % a za sprehľadnenie daňového systému. Odmieta zvyšovať dane z príjmov právnických a fyzických osôb.Hnutie Prísaha akcentuje potravinovú sebestačnosť a tiež ochranu a dostupnosť pitnej vody. Za najväčšiu hrozbu považuje klimatickú zmenu, navrhuje efektívnejšie zachytávanie vody zo zrážok.Voličov oslovuje "Politickým dlhodobým programom SPD", ktorého hlavným motívom je zavedenie priamej demokracie a čo najširšie zapojenie občanov do riadenia krajiny.SPD presadzuje referendum o vystúpení z Únie, resp. obnovenie zvrchovanosti a suverenity republiky vystúpením z Únie. Hovorí "nie" migrácii a islamizácii, nesúhlasí s migračnou politikou EÚ. Odmieta konfrontačnú politiku medzi veľmocami. Uprednostňuje spoluprácu so susednými štátmi v rámci Vyšehradskej štvorky.SPD odmieta "pandemickú tyraniu", povinné očkovanie a diskrimináciu, teda delenie spoločnosti na očkovaných a neočkovaných. Štát podľa SPD musí uznávať protilátky a hradiť testovanie.SPD odmieta zvyšovanie daní. Presadzuje zdanenie zahraničných korporácií a škrty v štátnych výdavkoch. Odmieta platby "solárnym barónom" aj systém dotácií vrátane biopalív.SPD podporuje tradičné hodnoty spoločnosti a rodinu považuje za jej podstatu, ktorá si zaslúži podporu a ochranu.Koalícia ide do volieb so spoločným pravicovým programom pod heslom "Spolu dáme Česko dohromady". Chce ústavne zakotviť rozpočtovú zodpovednosť, reformovať dôchodkový systém, podporovať flexibilný trh práce a znižovať byrokraciu.Koalícia deklaruje jasnú prozápadnú orientáciu s akcentom na NATO. V EÚ a v NATO vidí budúcnosť Českej republiky. Podporuje uplatňovanie ľudských práv vo svete, presadzuje tiež zvýšenie výdavkov na obranu na úroveň dve percentá do roku 2025.SPOLU odmieta plošné zákazy a chce vrátiť pomery v ČR do stavu, v akom bola krajina pred pandémiou. Podporuje 100-percentnú zaočkovanosť rizikových skupín a celkovo čo najvyššiu mieru očkovanosti, aby sa dosiahla kolektívna imunita a minimalizovalo sa riziko nových mutácií.Koalícia SPOLU chce sprísniť rozpočtové pravidlá a zariadiť, aby sa štátne výdavky nezvyšovali populisticky bez ohľadu na hospodársku situáciu. Chce zaviesť daňové prázdniny pre rodiny, ktoré čerpajú rodičovský príspevok a majú tri a viac detí, a tiež pravidlo daňovej brzdy.Koalícia je za rozvoj inteligentných systémov v doprave. Podporuje dosiahnutie uhlíkovej neutrality a prechod k obnoviteľným zdrojom, budúcnosť vidí v kombinácii jadra a decentralizovaných zdrojov a najmä fotovoltaiky na strechách. "Green Deal" vníma ako príležitosť, ako investíciami do udržateľného rozvoja, čistých a obnoviteľných zdrojov a cirkulárneho hospodárenia modernizovať českú ekonomiku. Chce vysadiť strom za každého občana a usporiadať anketu o "českého národného vtáka".