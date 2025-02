Voľby do českej snemovne by vyhralo ANO s 34,5 %, Piráti by vypadli

Praha 17. februára (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu by podľa prieskumu agentúry NMS Market Research vyhralo opozičné hnutie ANO so ziskom 34,5 percenta hlasov, pričom jeho volebný potenciál sa dostal na viac než 39 percent. V dolnej komore by bolo iba päť strán, pričom Piráti by z nej vypadli. Februárový model predstavila agentúra v pondelok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Najnovší model priniesol podľa NMS Market Research zásadné zmeny. Piráti, ktorí pôvodne tvorili vládnu koalíciu, ale v súčasnosti sú už v opozícii, zaznamenali najhorší výsledok v histórii meraní agentúry a do snemovne by sa so ziskom 4,8 percenta hlasov vôbec nedostali.



Naopak, v porovnaní s januárovým modelom si na 7,8 percenta polepšilo opozičné hnutie SPD a tiež mimoparlamentné Stačilo!, ktoré by sa so ziskom 5,2 percenta dostalo do snemovne ako posledné.



Vedúce hnutie ANO si v porovnaní s januárom polepšilo o 2,2 percentuálneho bodu a zvýšilo tak svoj náskok nad koalíciou Spolu. Narástlo mu volebné jadro a zvýšil sa aj jeho volebný potenciál, a to na 39,1 percenta. Vďaka nižšiemu počtu strán, ktoré by sa podľa prieskumu do dolnej komory dostali, by hnutiu pripadlo 94 mandátov a malo by niekoľko možností, ako zostaviť väčšinovú vládu. Na väčšinu je v českej Poslaneckej snemovni potrebných 101 hlasov.



O niečo si polepšila aj koalícia Spolu, ktorá by získala 18,7 percenta voličských hlasov. Jej volebný potenciál sa zvýšil na 25,8 percenta. V snemovni by koalícia tvorená stranami ODS, TOP 09 a KDU-ČSL podľa prepočtov získala 50 kresiel. Hnutie STAN si mierne pohoršilo, získalo by 12,2 percenta hlasov.



"Februárový model prináša zásadné zmeny a ukazuje, že pred jesennými voľbami je ešte všetko otvorené. Jasným víťazom februárového volebného modelu je Andrej Babiš. Nielen, že hnutie ANO medzimesačne vylepšilo svoj výsledok, ale neúspech menších strán by ho mohol doviesť až k zisku 94 mandátov. Po voľbách by sa s ním muselo počítať v každej realistickej koalícii," komentovala výsledky prieskumu analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.



Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 4. do 9. februára, sa zapojilo 1003 respondentov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)