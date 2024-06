Voľby do EP vo Francúzsku vyhralo Národné združenie

Paríž 9. júna (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) vo Francúzsku vyhralo krajne pravicové Národné združenie (RN) so ziskom 31,4 percenta hlasov. Vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených v noci na pondelok francúzskym ministerstvom vnútra a Európskym parlamentom, informuje TASR.



Druhá skončila so ziskom 14,6 percenta hlasov koalícia Besoin d'Europe (Potrebujeme Európu), ktorej súčasťou bola aj strana Obroda (RE) francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Tretí skončili Socialisti vedení Raphaëlom Glucksmannom s podporou 13,8 percenta voličov.



Do EP sa dostala tiež strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) so ziskom 9,9 percenta hlasov a Republikáni (LR), ktorí získali 7,2 percenta hlasov. Viac ako päť percent hlasov potrebných na zvolenie získali aj zelení (EELV) a koalícia Hrdé Francúzsko.



Volebná účasť dosiahla 51,5 percenta.



Francúzsky prezident v nedeľu v reakcii na predbežné výsledky volieb do EP oznámil rozpustenie Národného zhromaždenia a zvolanie predčasných parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 30. júna a 7. júla. V nedeľňajšom prejave Macron povedal, že predbežné výsledky v eurovoľbách sú pre jeho vládu katastrofou, ktorú nemôže ignorovať.



Voľby do EP sa v členských krajinách EÚ konali od štvrtka 6. do nedele 9. júna. Vo štvrtok začali v Holandsku a vo väčšine členských krajín sa zakončili v nedeľu. Do europarlamentu si občania Únie zvolili na obdobie piatich rokov 720 poslancov. Ich počet sa oproti predošlému funkčnému obdobiu zvýši o 15. O dvoch viac (81) ich bude mať aj Francúzsko, ktoré v predošlom funkčnom období zastupovalo 79 europoslancov.



Najväčšiu volebnú účasť zaznamenali vo Francúzsku vo vôbec prvých priamych voľbách do EP v roku 1979. Vtedy prišlo k volebným urnám 60,71 percenta oprávnených voličov, pred piatimi rokmi to bolo 50,12 percenta, vyplýva z údajov na stránkach EP.