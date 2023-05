Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia budúci rok v júni

Brusel 17. mája (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa uskutočnia 6. – 9. júna 2024, oznámilo v stredu švédske predsedníctvo v Rade EÚ. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Na voľbách sa v 27 členských štátoch zúčastní vyše 400 miliónov európskych voličov. Tí rozhodnú o novom zložení EP dozerajúcom na európsku legislatívu, v ktorom aktuálne zasadá 705 poslancov.



Voľby do EP sa konajú každých päť rokov. Posledné voľby sa uskutočnili 23. – 26. mája 2019, pričom každá z členských krajín si vtedy vybrala, v ktorom z týchto dní sa voľby uskutočnia. Niektoré krajiny môžu tiež v deň hlasovania o členoch europarlamentu usporiadať aj vlastné národné voľby.



Budúcoročné voľby do EP budú prvými, v ktorých nebudú kandidovať britskí politici. Británia totiž v roku 2020 Európsku úniu opustila, pripomína AFP.



Európsky parlament je jedinou európskou inštitúciou, ktorej členovia sú priamo volení. Europoslanci volia predsedu a členov Európskej komisie (EK). Súčasná predsedníčka EK Ursula von der Leyenová ešte neuviedla, či sa bude budúci rok o túto pozíciu opäť uchádzať. Ak tak spraví, očakáva sa, že si udrží podporu stredopravých členov EP i kľúčových členských štátov.