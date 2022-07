Voľby do hornej komory japonského parlamentu zrejme vyhrá koalícia

Tokio 10. júla (TASR) - Japonská vládna koalícia si po nedeľňajších voľbách podľa predpokladov udrží väčšinu v hornej komore parlamentu, vyplýva z prieskumov exit polls. Hlasovalo sa dva dni po atentáte na bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho, ktorý bol významnou postavou vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



LDP úradujúceho premiéra Fumia Kišidu a jej liberálny koaličný partner, strana Komeito, môžu získať 69 až 83 zo 125 kresiel, spresnila japonská televízia NHK.



Oficiálne výsledky volieb do hornej komory japonského parlamentu sa očakávajú v pondelok.



Šinzó Abe, najdlhšie úradujúci moderný líder Japonska, podľahol zraneniam v piatok po tom, ako ho počas prejavu v rámci predvolebnej kampane v prefektúre Nara odzadu do hrudníka a krku postrelil atentátnik. Politické vedenie krajiny vraždu označilo za útok na samotnú demokraciu, píše Reuters.



Analytici predpovedali, že zavraždenie Abeho vo voľbách posilní LDP, ktorú vedie expremiérov chránenec Fumio Kišida. Strana podľa prieskumu exit polls získa 59 až 69 kresiel v hornej komore parlamentu, teda viac, než doterajších 55.



Voľby do menej vplyvnej hornej komory sa zvyčajne považujú za referendum o úradujúcej vláde. O zmene kabinetu rozhoduje dolná komora.



Silné zastúpenie vo voľbách môže Kišidovi pomôcť upevniť svoju vládu a dosiahnuť svoj cieľ posilniť vojenské výdavky krajiny. To mu môže umožniť revíziu japonskej pacifistickej ústavy - sen, ktorý sa Abemu nikdy nepodarilo uskutočniť, píše Reuters.