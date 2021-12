Voľby do legislatívnej rady v Hongkongu sprevádza bojkot

Na archívnej snímke Carrie Lamová. Foto: TASR/AP

Hongkong 19. decembra (TASR) - V Hongkongu, osobitnej administratívnej oblasti Číny, sa v nedeľu konajú voľby do legislatívnej rady (parlamentu). Ide o prvé parlamentné voľby od zásahu miestnych úradov proti demokratickému hnutiu.Pozorovatelia očakávajú, že účasť na nich bude relatívne nízka, informovala agentúra AFP.V uliciach Hongkongu má v nedeľu hliadkovať viac ako 10.000 policajtov, ktorých úlohou je zaistiťpriebeh volieb.Všetci kandidáti do legislatívnej rady boli preverení, či spĺňajú požiadavky kladené na "" a politickú lojalitu voči Číne, uviedla AFP.Priamo bude volených iba 20 z 90 poslancov zboru. Najväčšiu časť poslancov – 40 – vyberie komisia zložená z 1500 ľudí plne lojálnych voči Pekingu. Zvyšných 30 vyberú preverené propekinské výbory, ktoré zastupujú záujmové a priemyselné skupiny.Hongkonská líderka Carrie Lamová a jej ministri sa snažili hlasovanie spopularizovať: vláda skúpila titulné stránky novín a bilbordy, poslala letáky do každej domácnosti, dala posielať esemesky s pripomienkami, aby šli ľudia voliť, a na tento deň sprístupnila verejnú dopravu zadarmo.Okrem toho boli vôbec prvýkrát na hraniciach zriadené volebné miestnosti pre obyvateľov Hongkongu žijúcich v pevninskej Číne.Napriek reklamnej kampani najnovšie údaje z prieskumov naznačovali, že voliť chce ísť len 48 percent respondentov - čo je rekordne málo – a 52 percent ich uviedlo, že nenašli žiadneho kandidáta, ktorý by si zaslúžil ich podporu.Lamová sa snaží naplniť očakávania z volieb: minulý týždeň štátnym médiám povedala, že nízka účasť by mohla naznačovať, že "".Z nezávislých prieskumov vyplýva, že Lamovej podpora sa pohybuje okolo hranice 36 percent.Nedeľné voľby majú podporu od Pekingu, ktorý vidí nový systém ako spôsob, ako vykoreniť "" prvky a obnoviť poriadok v zákonodarnom zbore oslobodenom od "" opozície.Kritici namietajú, že autoritárska Čína takmer zakázala opozičnú politiku v meste, ktoré sa kedysi pýšilo pestrou politickou scénou.Desiatky prominentných predstaviteľov opozície – vrátane mnohých demokratov, ktorí v predchádzajúcich voľbách získali poslanecké kreslá – boli uväznené, zbavené možnosti politicky sa angažovať, alebo radšej ušli do zámoria.Najväčšie hongkonské prodemokratické strany nepostavili do volieb žiadnych kandidátov a veľa hongkonských demokratických aktivistov v zahraničí otvorene obhajuje bojkot volieb, ktoré označili za "".AFP pripomenula, že voliči v Hongkongu môžu do volebných urien vhodiť prázdne hlasovacie lístky alebo nevoliť.Začiatkom tohto roka však úrady vyhlásili za trestný čin, keď niekto "" ostatných, aby voľby bojkotovali alebo vhodili do urny prázdny či znehodnotený hlasovací lístok.Úrady zatiaľ na základe tejto zákonnej normy zatkli desať ľudí, väčšinou za príspevky na sociálnych sieťach.