Voľby do maďarského parlamentu sa už začali na americkom kontinente

Budapešť 2. apríla (TASR) - Voľby do maďarského Národného zhromaždenia vypísané prezidentom Jánosom Áderom na nedeľu 3. apríla, sa už v sobotu začali na americkom kontinente.



Na maďarských zastupiteľských úradoch totiž môžu svoj hlas odovzdať Maďari, ktorí sa v čase volieb zdržiavajú v zahraničí a do 25. marca sa zaregistrovali na zoznamy príslušných zastupiteľských úradov, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na správu agentúry MTI.



Prvé volebné miestnosti sa otvorili o 06.00 h miestneho času v juhoamerických mestách Buenos Aires, Sao Paulo a Montevideo.



Najviac Maďarov sa na voľby v Amerike zaregistrovalo v New Yorku s počtom 980, v Toronte ich je 420, vo Washingtone 416 a v Los Angeles 385. Na tomto kontinente prejavilo záujem o účasť na voľbách 4007 maďarských občanov s trvalým pobytom v Maďarsku.



Na ďalších svetadieloch budú zastupiteľské úrady otvorené v nedeľu miestneho času od 06.00 h do 19.00 h, pričom po uzatvorení urien v Maďarsku o 19.00 h už nebude možné voliť nikde.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v tejto súvislosti spresnil, že na hlasovanie na zastupiteľských úradoch sa zaregistrovalo 65.700 Maďarov, kým pred štyrmi rokmi ich bolo necelých 60.000.



Mimo Maďarska sa podľa jeho vyjadrenia budú maďarské parlamentné voľby konať na 145 maďarských zastupiteľských úradoch 98 krajín sveta.



Držitelia maďarského občianstva s trvalým pobytom v zahraničí môžu svoj hlas v parlamentných voľbách odovzdať listom. Môžu však voliť iba zo straníckej kandidátky, pretože na voľbu kandidátov jednomandátových obvodov je potrebný trvalý pobyt v Maďarsku.











