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Voľby do poľského Senátu vyhrala vdova po zosnulom senátorovi
Z údajov volebnej komisie vyplýva, že získala 14.159 hlasov, čo predstavuje 42,7 percenta.
Autor TASR
Zielona Gora 23. novembra (TASR) - Nedeľné doplňujúce voľby do poľského Senátu vo volebnom obvode č. 20 v Lubuskom vojvodstve vyhrala Zdzislawa Rožaňska, kandidátka volebnej listiny Koalície 15. októbra (volebná koalícia strán vládnej koalície). V Senáte tak nahradí svojho zosnulého manžela, Miroslawa Rožaňského, pre ktorého smrť sa voľby konali. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Z údajov volebnej komisie vyplýva, že získala 14.159 hlasov, čo predstavuje 42,7 percenta. Účasť voličov dosiahla necelých 14 percent.
Druhé miesto obsadil bývalý primátor Zielonej Gory Janusz Kubicki, kandidujúci na listine Po Pierwsze Lubuskie, ktorý získal 30,7 percent hlasov voličov. Tretia skončila bývalá poslankyňa Ľavice a vysokoškolská učiteľka Joanna Senyszynová s necelými 15 percentami. Štvrté miesto obsadil Tomasz Naruszewicz z krajne pravicovej Konfederácie koruny poľskej, ktorý získal vyše 11,5 percenta.
Voľby vyhlásili po smrti bývalého veliteľa Veliteľstva druhov ozbrojených síl, generála Miroslawa Rožaňského, ktorý zomrel 24. augusta vo veku 63 rokov po niekoľkoročnom boji s rakovinou. V parlamentných voľbách v októbri 2023 získal mandát senátora, keď získal vyše 59 percent hlasov.
Z údajov volebnej komisie vyplýva, že získala 14.159 hlasov, čo predstavuje 42,7 percenta. Účasť voličov dosiahla necelých 14 percent.
Druhé miesto obsadil bývalý primátor Zielonej Gory Janusz Kubicki, kandidujúci na listine Po Pierwsze Lubuskie, ktorý získal 30,7 percent hlasov voličov. Tretia skončila bývalá poslankyňa Ľavice a vysokoškolská učiteľka Joanna Senyszynová s necelými 15 percentami. Štvrté miesto obsadil Tomasz Naruszewicz z krajne pravicovej Konfederácie koruny poľskej, ktorý získal vyše 11,5 percenta.
Voľby vyhlásili po smrti bývalého veliteľa Veliteľstva druhov ozbrojených síl, generála Miroslawa Rožaňského, ktorý zomrel 24. augusta vo veku 63 rokov po niekoľkoročnom boji s rakovinou. V parlamentných voľbách v októbri 2023 získal mandát senátora, keď získal vyše 59 percent hlasov.